''Lei aveva qualcosa che mi attraeva'': Ascanio Pacelli rivela che con Katia Pedrotti non è stato colpo di fulmine, ecco com'è iniziata

Sono una coppia inossidabile da ben 21 anni, si sono conosciuti al Grande Fratello. Da allora ne hanno fatta di strada: marito e moglie dal 30 aprile 2005, sono genitori di Matilda e Tancredi, 17 e 12 anni. Ascanio Pacelli a Tv Sorrisi e Canzoni rivela che con Katia Pedrotti, in realtà, non è stato colpo di fulmine. Il principe confida com’è iniziata con la 46enne. E anche lei si lascia andare col settimanale. “Lei aveva qualcosa che mi attraeva”, svela il 51enne.

“Se non ci fosse stato il GF, io, che vengo da Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio, e Ascanio, che viveva a Roma, non ci saremmo mai conosciuti”, precisa Katia, grata per sempre al reality. “Le telecamere non mi hanno condizionato minimamente. Cosa fai di diverso rispetto a quello che fai normalmente quando conosci una persona?”, spiega Ascanio.

Pacelli pensa che sia stato proprio il contatto 24 ore su 24 a funzionare tra lui e la moglie: “Conosci una persona al contrario: la vedi la mattina quando si sveglia, ne conosci subito i difetti, discuti più facilmente... Quando esci, scopri solo cose belle”.

Il 51enne e la 46enne si sono conosciuti 21 anni fa al Grande Fratello e sono ancora innamoratissimi. I due si sono sposati il 30 aprile 2005 e sono genitori di Matilda e Tancredi, 17 e 12 anni

Tra i due la scintilla non è stata immediata. La Pedrotti confida: “Io sono entrata nella Casa all’inizio della prima puntata, mentre lui è arrivato alla fine della serata. Non l’ho notato subito”. “Quando sono entrato in Casa eravamo uno in più rispetto ai letti disponibili. Ho detto: ‘Nessun problema, dormo sul divano, basta che mi lasciate riposare’. Avevo messo la mascherina sugli occhi perché in salone non spegnevano mai la luce. Alle 3 di notte lei è venuta in salone con altri a fare casino. Io non ho detto una parola, ho tirato su la mascherina e l’ho fulminata con lo sguardo”, le fa eco il marito.

Poi però si sono accorti l’uno dell’altra. “Poi ho iniziato a notarla per la sua fisicità, per come si poneva, aveva qualcosa che mi attraeva. E giorno dopo giorno ero sempre più preso dal suo modo di essere e dalla sua meravigliosa leggerezza. Ci ho visto giusto: con Katia non ci si annoia mai. Ed è una mamma stupenda”, precisa Ascanio.

Katia aggiunge: “Ovviamente la sua bellezza e la sua fisicità sono oggettive. Ma poi mi ha colpito per la sua determinazione e poco a poco ho scoperto che mi piaceva sempre di più. Oggi Ascanio mi supporta a livello personale e professionale. Sempre. E’ il mio fan numero uno”.