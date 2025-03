Il comico 55enne e la 21enne tornano in tv dopo essersi esibiti da ospiti a Sanremo 2025

Il singolo “Paura di me” racconta il difficile rapporto tra genitori e figli, spesso segnato dall’incomunicabilità

Dopo essersi esibiti al Festival di Sanremo 2025 da ospiti, presentando il singolo “Paura di me”, che racconta il difficile rapporto tra genitori e figli, spesso segnato dall’incomunicabilità, Paolo Kessisoglu di 'Luca e Paolo' e la figlia Lunita vanno da Caterina Balivo. A La Volta Buona spiegano: “La canzone? E’ stato un modo terapeutico di dirci le cose”.

Paolo Kessisoglu di 'Luca e Paolo' dalla Balivo con la figlia Lunita: ''La canzone? E’ stato un modo terapeutico di dirci le cose''

Il comico 55enne e la 21enne, giovane cantante conosciuta con il nome d’arte IAMOLLIE, che l’artista ha avuto dall’ex moglie Sabrina Donadel sorridono uniti più che mai. La presentatrice gli chiede del brano. “E’ un disagio che viviamo e lo abbiamo raccontato, metterlo nero su bianco è stato terapeutico”, chiarisce Paolo.

“Come ha detto lui è stato un modo terapeutico di dirci cose che volevamo dirci inconsciamente, ma che non sapevamo di volerci dire. Quindi ha tirato fuori quello che il nostro inconscio già covava sostanzialmente. Il testo lo abbiamo scritto insieme. Nello scrivere ci siamo emozionati entrambi”, sottolinea Lunita.

Il comico 55enne e la 21enne tornano in tv dopo essersi esibiti da ospiti a Sanremo 2025. Il singolo “Paura di me” racconta il difficile rapporto tra genitori e figli, spesso segnato dall’incomunicabilità

La Balivo chiede alla ragazza dei momenti no passati vissuti col padre. “C’è stato un periodo in cui ero un po’ in difficoltà e non ci vedevamo così spesso, ero confusa in generale sulla situazione. Se mi mancava o ero arrabbiata? Un mix di tante cose che ancora oggi non ho capito. Ci metto molto tempo a farmi un’opinione sulle cose o non me la formo affatto, come in questo caso. In quel momento c’è stato un allontanamento, mi mancava, però non sapevo come ovviare a questa cosa perché non capivo io cosa stessi pensando o quale fosse la mia opinione”.

“A volte basta una telefonata o un semplice abbraccio”, le fa eco il papà. Ma ammette che spesso non è facile. Poi sui figli dice: “Noi non li capiamo subito, saremmo degli extraterrestri. Ma abbiamo fatto dei figli e ci siamo eletti educatori. Non è facile: dobbiamo partire sapendo di essere scarsi, che ci possono essere dei problemi e quindi sapere che puoi solo far meglio. Non vuol dire buttarsi giù ma essere consapevoli che la materia umana è questa, può dare dei problemi. Si può solo far meglio perché si parte già da una base molto complicata. Secondo me aiuta”.

Paolo e Lunita paiono aver costruito un rapporto saldo. Kessisoglu si è separato dalla moglie dopo 20 anni nel 2021. Dal 2023 è legato a Silvia Rocchi, architetto.