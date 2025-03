''Forse i miei ex erano casi umani, tranne uno'': Ambra Angiolini durissima con i suoi amori passati

L’attrice 47enne lancia una vera stilettata a chi le è stato accanto in passato

Ambra Angiolini non le manda di certo a dire. L’attrice 47enne lancia una vera e propria stilettata a chi le è stato accanto. E’ durissima con i suoi amori passati. “Forse i miei ex erano casi umani, tranne uno”, dice in occasione della presentazione del suo ultimo film. BFF. Best friends forever è una commedia nera diretta da Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli, in arrivo dal 14 marzo su Paramount+. L’ex stella di Non è la Rai recita in coppia con Anna Ferzetti.

Non fa di tutta l’erba un fascio, Ambra lascia fuori Francesco Renga, 56 anni, da cui ha avuto Jolanda e Leonardo, 21 e 18 anni. Con il cantante ha un rapporto sereno, fatto di stima e affetto. Nella pellicola lei e la Ferzetti interpretano “senza troppo imbarazzo due donne stron*e, al pari di tanti personaggi maschili, prenderci il gusto di mostrare il lato cinico e non solo quello emotivo”.

La Angiolini al Corriere della Sera chiarisce: “Se al cinema posso fare la matta ne sono felice. A me lo propongono spesso. Io non mi sento mai vittima, bene così. Ci ho messo anni per arrivarci, negli armadi ho solo vestiti, non scheletri”. Poi arriva la frecciata velenosa: “Se ho avuto un’amica rivale? No. Forse i miei uomini, a parte il padre dei miei figli, erano dei casi umani, non interessavano”. Dopo Renga è stata legata a Max Allegri dal 2017 al 2021. Poi c’è stato Andrea Bosca.