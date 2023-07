Aurora Ramazzotti è cittadina svizzera: mostra la carta di identità elvetica di quando era bambina

La 26enne è nata nella clinica Sant’Anna a Sorengo, la stessa scelta per il parto di Cesare

Ha voluto che il figlio nascesse proprio dove è venuta alla luce lei il 5 dicembre 1996

Aurora Ramazzotti mostra la carta di identità elvetica di quando lei era una bambina. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è cittadina svizzera e ne va molto orgogliosa, al punto da scegliere anche per il figlio lo stesso.

Lo scorso marzo, alla 34esima settimana di gestazione, la 26enne si è trasferita alla clinica Sant’Anna a Sorengo, nel Cantone Ticino, per dare alla luce il figlio Cesare, nato il 30 dello stesso mese. Aury ha voluto fortemente che il piccolo avesse i suoi stessi natali. Anche lui, sicuramente, avrà la sua carta di identità elvetica.

“Ho deciso di partorire in Svizzera perché c'è una struttura che mi piaceva molto e io sono nata lì”, aveva chiarito la Ramazzotti, spiegando in questo modo la scelta fatta per il parto. Nonostante viva a Milano da sempre, ha desiderato ripercorrere l’identico percorso di mamma Michelle, a cui chiede sempre consiglio e che, svizzera doc, non ha mai rinnegato le sue origini, anzi. E’ addirittura ambassador del suo Paese, protagonista di molti spot per incentivare il turismo.

Aurora, pur essendo cittadina svizzera, non parla lo svizzero tedesco. “Ammetto di aver sbagliato a non trasmetterle il tedesco. Sicuramente avere avuto una spalla con cui parlare il tedesco in Italia sarebbe stato importante e, ammetto, che sarebbe stato più giusto insegnarglielo. Aurora un po' me lo rinfaccia ancora oggi”, aveva svelato la Hunziker un po’ di tempo fa.