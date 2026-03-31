“Una giornata stupenda piena d’amore”, scrive la figlia di Michelle Hunziker ed Eros

Sul social arrivano le dediche dei genitori e delle due nonne innamorate del bimbo

“E’ stata una giornata stupenda piena d’amore”, scrive la mamma commossa. Aurora Ramazzotti e il futuro marito Goffredo Cerza festeggiano i 3 anni del figlio Cesare, nato il 30 marzo 2023. Il tema scelto per il party a Milano, quello che rende felicissimo il bimbo, è Cars, ogni cosa prende spunto dal famosissimo film Disney-Pixar.

Aurora Ramazzotti e il futuro marito Goffredo Cerza festeggiano i 3 anni del figlio Cesare: il tema scelto per il party

Tutto è colorato. Il party è dominato dal colore rosso, quello di Saetta McQueen, ma ci sono pure il nero e bianco della bandiera a scacchi delle corse. Le decorazioni sono perfette, ispirate ala Piston Cup. Bandierine e palloncini completano il tutto, come pure il dolcetti dedicati del festeggiato.

I genitori celebrano il loro unico figlio. Anche sul social Aury scrive: “La vita è folle, in che senso sono già passati tre anni? Auguri al nostro bimbo meraviglioso che ruba tutti i cuori di chi incontra”. “E ancora non ho capito se sono io che insegno a te o tu che stai insegnando tutto a me. Buon compleanno Cesare”, le fa eco Goffredo, papà orgoglioso.

Ogni cosa al party è ispirata a Cars, film Disney-Pixar

Le due nonne non dimenticano la giornata speciale del nipotino. “3 anni di amore infinito anche se in 2 città diverse . Auguri amore mio grande piccolo Cesare Augusto buon compleanno dal nostro Kenia. Ti amo”, fa sapere Francesca Romana Malato Cerza. “Auguri amore mio. La vita si è caricata di luce e di gioia al quadrato da quando ci sei tu. Ti amo”, sottolinea Michelle Hunziker.