Il 48enne nipote dell’Avvocato Agnelli ha scelto una cittadina di poco più di 83mila abitanti

Per lui e la portoghese si tratta di una vera scelta di vita per stare in “sicurezza”

Lapo Elkann e la moglie, la portoghese Joana Lemos, non vivono più in Italia. Il 48enne svela al quotidiano elvetico Aargauer Zeitung dove si sono trasferiti, hanno scelto la Svizzera. Abitano a Lucerna, una cittadina di poco più di 83mila abitanti.

Lapo Elkann e la moglie Joana Lemos non vivono più in Italia: ecco dove si sono trasferiti i due

Con la coppia, nella casa con giardino vicino alle sponde del lago omonimo, c’è Everest, il loro San Bernardo di 85 chili. “Desideravo trasferirmi nella Svizzera centrale a causa dell‘attuale situazione mondiale - spiega Lapo - La Confederazione è neutrale. Rappresenta sicurezza, qualità della vita e si trova nel cuore dell’Europa”.

Elkann non lo ha fatto per ‘le tasse’, stoppa i maligni: “Forse altri luoghi sarebbero stati più convenienti, ma abbiamo scelto un posto che ci rende felici”. Questo, precisa, è un posto dove “tutto è vicino, tutto è più umano”.

Il 48enne ha scelto con la consorte di vivere in Svizzera, a Lucerna

“Ho vissuto a Milano, Parigi, New York, Lisbona. Ogni città apparteneva a una fase della mia vita - chiarisce l’imprenditore - A 25 anni Lucerna non sarebbe stato il posto giusto, oggi sì. Le prospettive, le esigenze e lo stile di vita sono cambiati”. Niente vita mondana per lui e la consorte, ma normale routine quotidiana, tra spesa e abitazione. Così fa sapere.