Lapo Elkann e la moglie Joana Lemos non vivono più in Italia: ecco dove si sono trasferiti i due

- Il 48enne nipote dell’Avvocato Agnelli ha scelto una cittadina di poco più di 83mila abitanti
- Per lui e la portoghese si tratta di una vera scelta di vita per stare in “sicurezza”
Lapo Elkann e la moglie, la portoghese Joana Lemos, non vivono più in Italia. Il 48enne svela al quotidiano elvetico Aargauer Zeitung dove si sono trasferiti, hanno scelto la Svizzera. Abitano a Lucerna, una cittadina di poco più di 83mila abitanti.
Con la coppia, nella casa con giardino vicino alle sponde del lago omonimo, c’è Everest, il loro San Bernardo di 85 chili. “Desideravo trasferirmi nella Svizzera centrale a causa dell‘attuale situazione mondiale - spiega Lapo - La Confederazione è neutrale. Rappresenta sicurezza, qualità della vita e si trova nel cuore dell’Europa”.
Elkann non lo ha fatto per ‘le tasse’, stoppa i maligni: “Forse altri luoghi sarebbero stati più convenienti, ma abbiamo scelto un posto che ci rende felici”. Questo, precisa, è un posto dove “tutto è vicino, tutto è più umano”.
“Ho vissuto a Milano, Parigi, New York, Lisbona. Ogni città apparteneva a una fase della mia vita - chiarisce l’imprenditore - A 25 anni Lucerna non sarebbe stato il posto giusto, oggi sì. Le prospettive, le esigenze e lo stile di vita sono cambiati”. Niente vita mondana per lui e la consorte, ma normale routine quotidiana, tra spesa e abitazione. Così fa sapere.