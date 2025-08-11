Aurora Ramazzotti in Kenya dai suoceri insieme a Goffredo Cerza e al loro piccolo Cesare

La 28enne dopo la vacanza in Grecia è arrivata in Africa

Insieme a lei il futuro marito e il loro bimbo di 2 anni e mezzo

Aurora Ramazzotti è di nuovo al mare. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti dopo le vacanze con la mamma in Grecia ha raggiunto i suoceri in Africa. I genitori di Goffredo Cerza, infatti hanno una casa a Watamu, in Kenya.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in Kenya

La 28enne e il futuro marito sono partiti con il figlio Cesare, nato nel marzo del 2023.Aurora sfoggia il fisico allenato in bikini e posa nelle acque cristalline del Kenya. E' il secondo anno che tornano a Watamu e il piccolo Cesare adora la casa africana dei nonni.

Con loro anche il figlio di 2 anni e mezzo Cesare

In Africa è arrivata anche Sara Daniele

Insieme a loro anche l'amica del cuore Sara Daniele, la figlia del cantante Pino e la Ramazzotti sono legate da un'amicizia profonda e spesso viaggiano insieme. Quest'anno Sara ha deciso di raggiungere Aurora in Kenya per trascorrere alcuni giorni al mare.