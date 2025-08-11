Martina Colombari ufficialmente nel cast di ''Ballando'' 2025: il particolare annuncio in mezzo alle capre

L’ex Miss Italia, 50 anni, è una delle concorrenti della prossima edizione dello show

Il video condiviso online dall’account del programma per ufficializzare è molto particolare

Martina Colombari è ufficialmente nel cast del prossimo “Ballando con le Stelle”.



L’ex Miss Italia - eletta reginetta di bellezza nel 1991 a soli 16 anni - sarà tra i concorrenti in gara nell’edizione del talent di Milly Carlucci in partenza dopo l’estate.

L’annuncio è arrivato nella mattinata di lunedì 11 agosto con un simpatico video postato sul social.

Martina Colombari, 50 anni, nella clip-annuncio della sua presenza a Ballando 2025



Nella clip la 50enne romagnola scherza durante una passeggiata sulle Alpi: muove passi di danza come se stesse facendo le prove per un’esibizione. Attorno e lei però paesaggio bucolico e un gruppo di capre di montagna con campanella al collo. A riprendere la scena col telefonino suo marito Billy Costacurta.

“Siete pronte a venire con me a Ballando con le Stelle? Ci siete?”, scherza Martina. “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8… Ciao Milly!”, aggiunge.

Nella didascalia si legge: “Prove di ballo tra natura e pubblico a quattro zampe: sì, Martina Colombari sarà tra le protagoniste di Ballando con le Stelle 2025”.

Solo pochi giorni fa è stato annunciato che nel cast dello show ci sarà anche Barbara d’Urso, che tornerà quindi in maniera “fissa” in tv per la prima volta da quando si è interrotto il suo rapporto con Mediaset.