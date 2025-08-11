''Ero fredda e algida'': Anna Tatangelo incinta parla per la prima volta del nuovo compagno Giacomo e del tour col pancione

La cantante 38enne aspetta il secondo figlio, il primo col compagno Buttaroni

Al Corsera spiega come il suo carattere è cambiato nel tempo

Ha ripercorso il dolore per la morte dell’amata mamma Palmira

Ha anche riconosciuto le sue responsabilità nella rottura con Gigi D’Alessio

Anna Tatangelo ha parlato per la prima volta del nuovo compagno Giacomo Buttaroni, da cui aspetta un figlio.

La cantante ha rilasciato una lunga intervista a ‘Il Corriere della Sera’. Qui ha spiegato di non avere problemi a cantare col pancione per il suo attuale tour e anzi, vorrebbe andare avanti anche fino a ottobre.

Al quinto mese di gestazione, la 38enne originaria di Sora ha ritrovato anche una nuova connessione con l’amata mamma Palmira, morta a soli 67 anni nel 2022 a causa di un tumore.

Lei era stata il suo “rifugio” nei momenti più duri della sua vita: “Davanti a ogni critica, stava dalla mia parte. E anche ora, in questa gravidanza, la sento. Lei avrebbe voluto un altro nipote e anche io, da tanto, volevo un altro figlio prima dei 40. A volte, chiudo gli occhi e mi sembra di sentire la voce di mamma: va tutto bene, stai serena”.

Ha sottolineato nuovamente di non essere stata una “sfasciafamiglie” e che quando si mise con Gigi D’Alessio – lei aveva appena 18 anni – lui non era più legato alla sua ex moglie.

“Per anni, mi sono sentita sbagliata. Gigi aveva vent’anni più di me, una famiglia, e io venivo descritta come la rovinafamiglie anche se ci siamo messi insieme che era già separato. Ma il nostro sentimento era puro, infatti, è durato 15 anni. Non ho mai risposto, per proteggere quell’amore e non alimentare tensioni fra lui e la sua ex: volevo sembrare grande, forte, all’altezza della situazione, ma dentro, soffrivo. Uscivo da casa truccata, vestita da adulta, poi, piangevo al telefono con mia madre”, ha fatto sapere.

“Mi sentivo dire che sembravo una vecchia, ma se non conosci la storia di una persona, capire è difficile. Non aiutava che avessi un carattere chiuso, perché vengo da una famiglia patriarcale, severissima, e questo mi aveva reso una ragazzina introversa”, ha aggiunto.

Sulla rottura con D’Alessio ha proseguito: “Più che parlare di Gigi, preferisco prendermi le mie responsabilità: ero io che, per proteggermi, mi ero costruita una maschera. E infatti, a storia finita, ho sentito che era ora di dire che quell’Anna fredda, algida, era in realtà sensibilissima, fragile. Oggi, per la prima volta, non sento il bisogno di nascondere nulla. Né il mio compagno né la mia felicità”.

Anna Tatangelo in tour col pancione al quinto mese

Quindi le parole su Giacomo Buttaroni, ex calciatore, padre del bambino che porta in grembo (il secondo, visto che con D’Alessio ha avuto Andrea, nato 15 anni fa).

“È entrato nella mia vita in un momento complesso e non si è spaventato. Mi ha accolta, sostenuta. Mi fa sentire amata, protetta. In passato, ero io quella che dava. Stavolta, invece, lui c’è per me, in ogni gesto. E mi ha sorpresa in positivo il rapporto che ha creato con mio figlio”, ha affermato.

Gli anni dopo la separazione dal collega sono stati “durissimi”: “Ho cambiato casa, mio figlio non capiva cosa succedeva e sono arrivati il Covid e poi la malattia di mia madre. È stato un crollo totale. Salivo al San Raffaele a Milano, parlavo coi medici, stavo settimane in ospedale cercando di tenere insieme tutto, tipo Wonder Woman. Davanti a mamma, ai miei fratelli, a mio padre, ero forte. Poi, da sola, crollavo. Sono arrivata a pesare 55 chili. Ognuno reagisce al dolore a suo modo: io mi caricavo tutto addosso, gli altri dicevano “pensaci tu, tu hai i contatti, tu puoi”. Gli anni più brutti della mia vita. Eppure, non ho rimpianti: ogni momento libero l’ho passato con mia madre, ho fatto tutto quello che potevo. Però, lei mi manca ancora. Vedo la mia vita come una rivalsa della sua. Lei tante scelte non aveva potuto farle. E quando ero sul palco, mi guardava con soddisfazione indimenticabile”.

Il tour va avanti nonostante il pancione e lei vorrebbe proseguire così fino a “settembre, forse ottobre”. “Dipende da come sto, finora mi sono dovuta fermare solo cinque giorni per far riposare il diaframma. Mi piace salire sul palco e trasmettere la mia serenità. È un periodo speciale, in cui la ripartenza personale coincide con quella musicale. Nel prossimo disco, mi racconto come mai: cose personali, intime, e la leggerezza ritrovata. C’è anche una Ragazza di periferia 2.0 con un sound più attuale”, ha chiosato.