La 49enne e la svizzera 49enne lo confidano sorridendo, “e meno male”, commenta la showgirl

Le due hanno portato il piccolo di 3 anni che Aury ha avuto da Goffredo Cerza a giocare al fresco e poi…

“Mamma ma vogliamo dire cos’è successo?”. Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker nelle Storie svelano il curioso episodio accaduto al parco con Cesare, uscito per giocare al fresco a Milano con la madre e la nonna. “Chi è la mamma del bambino?”, ha chiesto alla 29enne e alla 49enne un'altra piccola che si divertiva lì. E tutto è diventato esilarante…

''Chi è la mamma del bambino?'': Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker svelano il curioso episodio accaduto al parco con Cesare

Aury racconta: “C'era una bambina di 5 anni al parco che ci fissava, allora io l'ho salutata. E lei mi fa: ‘chi è la mamma del bambino?’. Io ho detto: ‘Io’. E allora lei mi fa: ‘Quindi lei è la nonna?’”.

Michelle la interrompe e precisa: “No, non ha detto ‘lei è la nonna’. Ha detto ‘non è vero’.”. La Ramazzotti si corregge: “Ha detto ‘Ma non è vero che lei è la nonna!’. E io: ‘Sì, lei è la nonna’. E la bambina: ‘Ma non è vecchia!’”. La Hunziker ridendo aggiunge: “E meno male!”.

Le due hanno portato il piccolo di 3 anni che Aury ha avuto da Goffredo Cerza a giocare al fresco e poi…

In effetti la showgirl è una nonna giovanissima, al punto da poter essere scambiata per la mamma di Cesare Auguro che ha compiuto 3 anni lo scorso marzo. Nel 2024 al Corriere della Sera aveva tra l’altro rivelato di avere un’età biologica di 25 anni grazie a un test epigenetico e di possedere il cosiddetto “gene dei centenari”, favorito dalla storia familiare di longevità, con la nonna vissuta fino a 102 anni, e al suo stile di vita attento e sano.