La showgirl 41enne lo rivela a Monica Setta, ospite di Storie di Donne al Bivio, su Rai2

Ha partecipato all’Isola dei Famosi e Supervivientes, ma stare nella Casa è stato molto più duro

Non è nuova ai reality. Ha partecipato all’Isola dei Famosi e Supevivientes, eppure ospite in tv di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, su Rai 2, Paola Caruso confessa di essere pentita di aver accettato il GF Vip. “Non lo rifarei”, svela la showgirl e spiega le ragioni della sua ammissione.

''Non lo rifarei'': Paola Caruso in tv confessa di essere pentita di aver accettato il GF Vip e ne spiega la ragione

“Diciamo che è stata un’esperienza molto forte. Io non mi aspettavo che sarebbe stata così. Io nella mia vita ho fatto molti reality, però devo dire che il Grande Fratello Vip è un mondo a sé, è completamente diverso da tutti gli altri, non si può paragonare ad altre trasmissioni. Lì ti devi mettere alla prova costantemente e poi sei chiuso in una bolla e io non avevo mai vissuto una cosa così. L’ultimo reality importante che ho fatto è stato dieci anni fa, quando ero più piccola, non ero mamma, non avevo avuto tutte le mie esperienze successive di vita che mi hanno segnato e quindi avevo un’altra mentalità. E inoltre a L’Isola dei Famosi è tutto diverso, sei aperta, puoi muoverti ovunque. Invece lì in quella Casa ho molto sofferto per tante cose, dalla chiusura, al contatto così stretto con persone che non conosci. Per me è stato troppo difficile”, spiega Paola.

La calabrese aggiunge: “Forse io non ero pronta per quel tipo di avventura. Se ci tornerei? No, no, non lo rifarei sinceramente. E se proprio devo essere onesta mi sono anche pentita di aver accettato. Mi sono pentita per vari motivi. In primis perché ho lasciato mio figlio e forse ho sottovalutato il fatto di quanto gli potessi mancare. Lui ha patito tanto la mia mancanza. Adesso è più attaccato di prima a me. Giustamente gli sono mancata tanto". E’ madre di Michele, avuto dall’ex Francesco Caserta, 7 anni.

La showgirl 41enne lo rivela a Monica Setta, ospite di Storie di Donne al Bivio, su Rai2

La Caruso rivela anche che, per il GF Vip, ha anche messo a rischio la sua storia d’amore con Fabio Talin, il suo attuale compagno: “Ho un compagno con cui sto da poco e non sai mai cosa può succedere. Stare cinquanta giorni senza contatti è brutto. Io ero dentro, ma lui era fuori. Non sai mai cosa può scattare. Magari uno si rende conto che non ti ama più. Ho messo a rischio la mia relazione e ho fatto una scelta con troppa leggerezza". Per fortuna con l’uomo più grande di lei di vent’anni va tutto benissimo.