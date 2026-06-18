L’attore britannico 30enne rompe il silenzio sul matrimonio, intervistato da Esquire

La 29enne aveva sfoggiato una fede in oro accompagnata da un eternity in diamanti alla Paris Fashion Week

Alla fine rompe il silenzio, intervistato da Esquire. Tom Holland conferma le nozze con Zendaya dopo mesi e mesi di indiscrezioni. “C’erano tutti”, commenta sui parenti presenti alla cerimonia. Non aggiunge molto. Il volto di Spider-Man non desidera svelare nulla dei fiori d’arancio con la 29enne. “Questo è tutto quello che otterrete da me”, conclude. La modella e attrice 29enne aveva sfoggiato un super anello con diamante ai Golden Globes a gennaio scorso e subito i rumor su un matrimonio imminente erano partiti.

''C’erano tutti'': Tom Holland conferma le nozze con Zendaya dopo mesi di indiscrezioni sui fiori d’arancio

La conferma è arrivata nel modo più inatteso. Nelle ultime settimane sul web erano circolate immagini fake generate dall’intelligenza artificiale che ritraevano Tom e Zendaya durante un presunto matrimonio da sogno sul Lago di Como. Scatti spettacolari, diventati virali in poche ore, che avevano tratto in inganno anche alcuni familiari dell’attore.

A raccontarlo è proprio Holland. Persino sua nonna, vedendo quelle foto rimbalzare online, avrebbe temuto di non essere stata invitata al grande giorno. Quando il giornalista gli chiede se altri amici o parenti fossero caduti nella trappola delle immagini fasulle, il 30enne replica lapidario: “No, perché erano tutti lì”.

L’attore britannico 30enne rompe il silenzio sul matrimonio, intervistato da Esquire. La 29enne aveva sfoggiato una fede in oro accompagnata da un eternity in diamanti alla Paris Fashion Week

Tom non aggiunge altro, solo una battuta pronunciata con il sorriso che conferma quello che si sospettava da mesi: lui e Zendaya sono davvero marito e moglie. Le indiscrezioni sui fiori d’arancio si rincorrevano già dall’inizio della primavera. A far esplodere il gossip era stato Law Roach, storico stylist e confidente dell’attrice di Euphoria, che durante gli Actor Awards 2026 aveva sorpreso tutti dichiarando senza troppi giri di parole: “Il matrimonio c’è già stato e ve lo siete perso. E’ tutto vero”.

Poi erano arrivati altri dettagli a rafforzare i rumor. Alla Paris Fashion Week, durante una sfilata di Louis Vuitton, Zendaya aveva attirato l’attenzione dei fotografi mostrando un nuovo gioiello all’anulare sinistro. Al posto del vistoso anello di fidanzamento con diamante da 5 carati, sfoggiato ai Golden Globes di gennaio, la star aveva scelto una più discreta fede in oro accompagnata da un elegante eternity di diamanti. Un cambio che per molti è apparso come una conferma delle nozze. La coppia ha sempre protetto la propria storia d’amore dai riflettori. Zendaya aveva spiegato la scelta in una recente intervista: “Non vogliamo nasconderci dal mondo, ma desideriamo conservare qualcosa solo per noi, per la nostra famiglia e per le persone che amiamo”.