Aurora Ramazzotti vola a Praga col futuro marito e il figlio per il concerto di papà Eros, guarda

Al piccolo Cesare, nipotino del cantante 62enne, riservato addirittura un camerino

“Ti porto dove c’è musica”, dice la 29enne al suo piccolo, entusiasta di essere lì

Per il suo Una storia importante World Tour ha tre fan importantissimi tra il pubblico. Aurora Ramazzotti vola a Praga col futuro marito e il figlio per il concerto di papà Eros. Lo spettacolo, sold out, va in scena nella capitale della Repubblica Ceca, l’Arena cittadina è gremita.

Aurora Ramazzotti vola a Praga col futuro marito e il figlio per il concerto di papà Eros

“Ti porto dove c’è musica”, scrive Aurora nel post condiviso in cui pubblica un carosello di foto del viaggio pazzesco insieme a Goffredo Cerza, 30 anni, che sposerà il prossimo 4 luglio, e il piccolino di casa, che il 30 marzo scorso ha compiuto appena tre anni. Una proprio una strofa del padre per svelare la sua emozione, tratta dalla canzone omonima "Dove c'è musica".

Al piccolo Cesare, nipotino del cantante 62enne, riservato addirittura un camerino

La 29enne e il 30enne col bimbo di 3 anni all'uscita della metro, diretti all'Arena cittadina

Cesare ha persino un camerino tutto per lui dedicato, con tanto di nome sulla porta, il nonno 62enne ha voluto così. E’ un periodo intenso per l’artista, con 56 concerti in 27 Paesi tra Europa, Nord e Sud America. In Italia sarà negli stadi a cominciare dal Meazza, dove è atteso il 9 giugno. E’ felice che la sua primogenita sia volata lì per ascoltarlo col compagno e il bimbo del suo cuore.

Aury è entusiasta di essere lì

Durante il concerto tutti danzano, pure il bimbo, che conosce bene i brani di Eros: Aury glieli canta da quando è piccolo. In passato non ne ha fatto mistero. Il figlioletto si calma e si addormenta con la canzone “Per me per sempre”, tratta dall’album Stilelibero del 2000. Accadeva la stessa cosa a lei da piccola.