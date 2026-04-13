La showgirl 46enne fa una dedica speciale all’ex marito che il 12 aprile ha compiuto 76 anni

La calabrese è insieme all’imprenditore e al 16enne nella famosa cittadina della Florida

Vola fino a Miami con Flavio e il figlio per il compleanno di Briatore. Elisabetta Gregoraci fa una tenera dedica all’ex marito sui social. “Ti sopporto da 20 anni”, gli fa sapere ironica. L’imprenditore il 12 aprile compie 76 anni, lei è lì, nella famosa cittadina della Florida, insieme a lui e a Nathan Falco, 16 anni. Lo svela nelle sue storie. Per tutti loro un’indimenticabile cena da Cipriani.

''Ti sopporto tra 20 anni'': Elisabetta Gregoraci vola a Miami con Flavio e il figlio per il compleanno di Briatore

“Buon compleanno al papà di mio figlio. Alla persona che supporto e sopporto da oltre 20 anni, alla persona alla quale voglio un bene dell’anima, alla persona che ‘ha sempre ragione lui’, ma che se non ci fosse andrebbe inventata. Buon compleanno Flavio, dalla tua Eli”, scrive la calabrese, condividendo sul social uno scatto in cui posa sorridente insieme a Briatore. Anche Nathan pubblica un’immagine con papà e gli sottolinea: “Auguri. Ti amo”.

La showgirl 46enne fa una dedica speciale all’ex marito che il 12 aprile ha compiuto 76 anni poi in Florida va a cena con lui e Nathan Falco

Nelle Storie rivela dove si trova

A Miami Eli e gli uomini che fanno parte della sua vita si accomodano nerl famosissimo Cipriani Downtown. Lei ha un completo con la mini bianco, sempre elegante e trendy. E’ contenta di essere andata negli Usa per amore di Flavio. Ma, ormai si sa, nessuna reunion tra di loro.

Per loro tre un'indimenticabile cena

Recentemente sul rapporto con Flavio la Gregoraci ha detto: “L'amore di un tempo si è trasformato in rispetto. Siamo stati sposati, ci conosciamo da vent'anni, andiamo d’accordo. No, non ci risposiamo, né tra noi, né con altri. Parlo per me. A un nuovo matrimonio non penso, e credo sia così anche per lui". Anche se qualche volta la ‘gelosia c’è: “Ci sono questi siparietti tra noi. Scene di gelosia, battute, ma finisce tutto lì. Abbiamo lavorato tanto per trovare un equilibrio”.