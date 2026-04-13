Nella Casa ha pianto sconvolta nel ricordare, la sorpresa della mamma Gabriella al reality la rincuora

“Io non ho potuto fare nulla, lui ora è andato in cielo e io l’ho perdonato”, rivela la comica 35enne

Francesca Manzini svela perché ha paura degli uomini. Al GF Vip tra le lacrime confessa di essere stata vittima di violenza. “Sono stata menata, insultata, umiliata”, dice nella Casa con la voce rotta. Nell’ultima puntata del reality show rivede la clip in cui crolla e piange. La sorpresa della mamma Gabriella la rincuora.

''Menata, insultata, umiliata'': Francesca Manzini al GF Vip tra le lacrime confessa di essere stata vittima di violenza

“Non sono mai riuscita a stare da sola. Ho scelto di stare da sola da quasi un anno per proteggermi, non mi fido. Il mio cuore è uno spioncino. Ho molta paura degli uomini. Ho vissuto tradimenti, umiliazioni, ho vissuto delle mani alzate… Sembrava perfetto e poi è arrivata l’umiliazione. C’erano state anche altre avvisaglie, umiliazioni psicologiche, insulti sul mio fisico, non ho più quella passionalità, quella femminilità, sono andate a morire. Sono fragile. Nessuno mi vuole stare vicino”, rivela la 35enne.

Francesca fa un appello a chi l’ascolta: “Cercate di denunciare subito, ogni volta che vi arriva una mano in faccia. Io non ho potuto fare nulla. Io l’ho perdonato perché lui non c’è più, è in cielo, mi sono data il perdono terreno e ho concesso il perdono eterno a questa persona. Vorrei solo dire una cosa: sappiatevi riconoscere, se voi sapete chi siete, non permettete a nessuno di mettervi le mani addosso".

Nella Casa ha pianto sconvolta nel ricordare, la sorpresa della mamma Gabriella al reality la rincuora

La madre prende la parola e la conforta: “Io ti faccio un discorso. Odio la parola ‘te l’avevo detto’, ma questi lacrimoni qui non li voglio più vedere. La paura non deve vincere sull’amore. Tu sei una ragazza speciale, molto speciale. E’ chiaro? E mi auguro che tu possa trovare un uomo che ti stimi e che ti ami veramente”.