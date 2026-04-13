Il 40enne e la cantante 39enne si sono detti addio lo scorso settembre, scegliendo per loro strade diverse

I due, coppia dal 2019, il 18 gennaio 2023 sono diventati genitori, lui ha anche un figlio di 18 anni, Gabriele

Non lo nega. “Il dispiacere rimane”, confessa a Verissimo. Stefano Corti si apre sulla rottura con Bianca Atzei da cui ha avuto il piccolo Noa Alexander. Il 40enne e la cantante 39enne si sono detti addio lo scorso settembre, scegliendo per loro strade diverse I due, coppia dal 2019, il 18 gennaio 2023 sono diventati genitori, lui è anche padre di Gabriele, 18 anni, di cui ha scoperto l’esistenza dopo che era venuto al mondo, frutto di una relazione fugace.

''Il dispiacere rimane'': l’inviato de Le Iene Stefano Corti si apre sulla rottura con Bianca Atzei da cui ha avuto Noa

"Sono passati ancora pochi mesi dalla nostra separazione ma il tempo guarisce tutte le ferite”, confessa Stefano. E aggiunge: “Non è ancora passato il dolore. Soprattutto quando ci sono bambini in mezzo, il dispiacere è immenso". "La nostra sarà una famiglia allargata e sarà bellissimo così - prosegue Corti - e oggi stiamo lavorando per ottenere quell'obiettivo". Stefano per Bianca spera il meglio: "Le auguro di trovare un uomo che possa amarla più di quanto abbia fatto io. Per Noa saremo sempre la sua mamma e il suo papà".

Il 40enne e la cantante 39enne si sono detti addio lo scorso settembre, scegliendo per loro strade diverse

Poi il volto del celebre programma di Italia 1 parla dei motivi della rottura: "Il tempo ha fatto venir fuori il carattere vero, non siamo stati in grado di adattarci ai caratteri dell'altro. Probabilmente non ho lavorato abbastanza, la felicità di coppia è un lavoro costante". E’ rammaticato per il figlioletto: "Mi spiace tanto per l'idea che ho di famiglia, per Noa che oggi capisce la situazione, non è facile".