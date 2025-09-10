''Ho ricominciato il mio lavoro, che è una fonte di grande soddisfazione'': Barbara Chiappini quasi in lacrime in tv parla della crisi col marito

La 50enne torna a La Volta Buona e quasi piange raccontando del rapporto con Carlo Maria Agostini

I due, sposati dal 2011, sono genitori di Sveva e Folco, 12 e 10 anni

Barbara Chiappini è commossa e quasi in lacrime. In tv, a La Volta Buona, parla della crisi col marito. La 50enne quasi piange raccontando del rapporto con Carlo Maria Agostini. I due, sposati dal 2011, sono genitori di Sveva e Folco, 12 e 10 anni.

Nella scorsa edizione del programma su Rai1 di Caterina Balivo aveva svelato le difficoltà del suo rapporto sentimentale. "Le discussioni non fanno bene ai nostri figli, mia figlia ha 11 anni e mio figlio 10. Le discussioni cominciano ad avere ripercussioni, per evitare di esplodere ho deciso di prendere una pausa di riflessione. Ci dividiamo la gestione dei figli”, aveva confidato.

A distanza di qualche mese la showgirl e conduttrice, quando la presentatrice le domanda come vada ora, risponde, con gli occhi lucidi: “Da un punto di vista personale la situazione è migliorata, ho ricominciato il mio lavoro e tornare ad avere il contatto col pubblico mi ha dato una bella energia e mio marito mi ha sempre spronata a non mollare”.

“Ho avuto una crisi forte e ho fatto un passo indietro, come per autodifendermi”, chiarisce ancora la Chiappini emozionata. “Il fatto di tornare a lavorare il televisione mi ha permesso di sognare anche insieme a lui, oltre che da sola. Abbiamo passato dei momenti insieme da soli, perché lui mi ha accompagnata anche nel mio lavoro, per la prima volta abbiamo lasciato i ragazzi e non era mai successo, forse ci ha fatto bene”, conclude. Arrivano gli applausi del pubblico.