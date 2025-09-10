Margot Sikabonyi, Maria di 'Un Medico in Famiglia', in tv dalla Balivo col pancione 8 mesi: a 42 anni è incinta del terzo figlio, le sue parole

Abito delizioso e ai piedi espadrillas platform: è in formissima a La Volta Buona

Make up appena accennato, volto raggiante, abito chiarissimo delizioso a righe, con motivi floreali ricamati e ai piedi espadrillas platform. Margot Sikabonyi, Maria di Un Medico in Famiglia, per la prima volta porta in tv il suo pancione di 8 mesi: a 42 anni è incinta del terzo figlio. L’attrice e insegnante di yoga si accomoda nel salotto de La Volta Buona, Caterina Balivo le fa i complimenti: è in formissima”.

“I miei figli mi tengono in forma”, chiarisce Margot, ringraziando la padrona di casa. “Ci siamo quasi, sono all’ottavo mese: non abbiamo ancora deciso il nome. Sarò il terzo figlio maschio”, aggiunge.

“I miei figli hanno 10 e 8 anni, sono eccessivamente felici di diventare fratelli, ma hanno detto ‘solo se è maschio’ e io li ho accontentati… Volevo tanto una femmina, ma va bene...”, ironizza la Sikabonyi. Li ha avuti dall’ex Jacopo Lupi, finora non ha mai reso noto il nome del suo nuovo amore. La nuova gravidanza l’ha annunciata via social lo scorso giugno.

Caterina prova a farla sbottonare sul nome da dare al piccolo, chiedendo se c’è una rosa da cui scegliere. “Sì, ce l’abbiamo. Al mio compagno piace tanto Charlie, si è affezionato a questo nome, io gli ho detto: ‘Vediamo quando nasce’. Chiaramente devo decidere io…o no?”, replica. Margot continua ogni giorno a praticare yoga, anche solo cinque minuti, e prosegue a insegnarlo due volte la settimana. “E’ fondamentale, noi esistiamo e dobbiamo prenderci cura di noi stesse, per dare nutrimento e amore ai nostri figli”, sottolinea ancora. Tutte le ospiti in studio concordano con lei.