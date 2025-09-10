E’ morta improvvisamente l’amata cagnolina Aspirina di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: ''Difficile trovare parole''

La piccola Jack Russell aveva circa 12 anni, è morta improvvisamente mercoledì 10 settembre

L’annuncio lo ha dato Ignazio Moser via social nella serata

Cecilia, quasi alla fine della gravidanza, era legatissima alla quattro zampe

Lutto in casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

La coppia, che aspetta il primo figlio insieme, ha visto andarsene improvvisamente l’amatissima cagnolina Aspirina.

La Jack Russell era insieme a Chechu da circa 12 anni, da prima che la 35enne argentina conoscesse – nella casa del Grande Fratello Vip – Nacho nel 2017.

Nella serata di mercoledì 10 settembre è stato Moser, 33 anni, a dare il triste annuncio sul social: “Ciao piccola Aspi…”.

Cecilia Rodriguez, 35 anni, insieme ad Aspirina, morta oggi 10 settembre 2025

Ha aggiunto: “E’ davvero difficile trovare le parole giuste per provare a raccontare cos’hai rappresentato nelle nostre vite, sei sempre stata una presenza amorevole e discreta che con uno sguardo o una zampettata riuscivi a comunicare meglio che qualsiasi parola…”.

“Mi mancheranno i tuoi richiami per l’ennesimo lancio di pallina, mi mancheranno i tuoi lamenti per salire la mattina a letto e tutti i bacini che mi davi appena svegli… assurdo ma mi mancherà anche il tuo alito tremendo”, ha continuato.

Cecilia con Aspi

“Spero di averti dato almeno una parte di tutto l’amore che sei riuscita a darmi… ci mancherai da morire”, ha proseguito.



“P.s. Ercolino ti ha rubato l’osso, ma te l’ho rimesso nel tuo nascondiglio segreto”, ha concluso.

Cecilia e Ignazio Moser, 33 anni, con in auto Aspirina ed Ercolino

Ercolino è l’altro cane della coppia, arrivato circa 4 anni fa. Anche lui un Jack Russell.

Chechu e Nacho con i due cani Jack Russell

Cecilia è al nono mese di gravidanza e ad ottobre dovrebbe nascere la piccola Clara Isabel.