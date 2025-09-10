E’ morta improvvisamente l’amata cagnolina Aspirina di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: ''Difficile trovare parole''

- La piccola Jack Russell aveva circa 12 anni, è morta improvvisamente mercoledì 10 settembre
- L’annuncio lo ha dato Ignazio Moser via social nella serata
- Cecilia, quasi alla fine della gravidanza, era legatissima alla quattro zampe
Lutto in casa di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.
La coppia, che aspetta il primo figlio insieme, ha visto andarsene improvvisamente l’amatissima cagnolina Aspirina.
La Jack Russell era insieme a Chechu da circa 12 anni, da prima che la 35enne argentina conoscesse – nella casa del Grande Fratello Vip – Nacho nel 2017.
Nella serata di mercoledì 10 settembre è stato Moser, 33 anni, a dare il triste annuncio sul social: “Ciao piccola Aspi…”.
Ha aggiunto: “E’ davvero difficile trovare le parole giuste per provare a raccontare cos’hai rappresentato nelle nostre vite, sei sempre stata una presenza amorevole e discreta che con uno sguardo o una zampettata riuscivi a comunicare meglio che qualsiasi parola…”.
“Mi mancheranno i tuoi richiami per l’ennesimo lancio di pallina, mi mancheranno i tuoi lamenti per salire la mattina a letto e tutti i bacini che mi davi appena svegli… assurdo ma mi mancherà anche il tuo alito tremendo”, ha continuato.
“Spero di averti dato almeno una parte di tutto l’amore che sei riuscita a darmi… ci mancherai da morire”, ha proseguito.
“P.s. Ercolino ti ha rubato l’osso, ma te l’ho rimesso nel tuo nascondiglio segreto”, ha concluso.
Ercolino è l’altro cane della coppia, arrivato circa 4 anni fa. Anche lui un Jack Russell.
Cecilia è al nono mese di gravidanza e ad ottobre dovrebbe nascere la piccola Clara Isabel.