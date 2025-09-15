''Non mi sono mai rifatta, non faccio neanche il Botox'': Barbara d'Urso sostiene di non essere mai ricorsa alla chirurgia estetica e di portare con orgoglio le rughe

Spiega com’è nato il ‘mito’ delle luci in studio che ormai portano il suo nome

Sul palco de Il Tempo delle Donne del Corriere della Sera a Milano la conduttrice 68enne lo svela

Dal 27 settembre tornerà in tv, su Rai1, come concorrente di Ballando con le Stelle. Barbara d’Urso, intanto, sale sul palco, davanti a una folta platea, a Milano, ospite de Il Tempo delle Donne del Corriere della Sera. La conduttrice sostiene senza paura di essere smentita di non essere mai ricorsa alla chirugia estetica e di portare con orgoglio le rughe. “Non mi sono mai rifatta, non faccio neanche il Botox”, sottolinea la 68enne.

“Non mi sono mai rifatta, non faccio neanche il botulino. Le labbra sono le mie, perfino le unghie sono le mie. E’ tutto mio”, precisa Carnelita. Mentre parla di tocca sul volto, muove la fronte, a conferma di quel che dice. Poi continua: “Io ho scelto di non fare interventi. Niente. Ovviamente ho 68 anni quindi è chiaro che ho le rughe e le porto con orgoglio quando sono struccata. Ho fatto questa scelta di non fare neanche le punturine. Io sono così”.

Barbara quindi spiega com’è nato il mito delle luci in studio che ormai portano il suo nome: “E’ così che sono nate le luci di Barbara d'Urso. Io ho detto, visto che non sono rifatta, aiutatemi con delle luci perché le luci sono fondamentali, con una luce giusta mi aiuti se io ho qualche difetto e sono nate le mie luci”.

IN questi giorni si divide tra Milano e Roma, dove si allena per Ballando con le Stelle con Pasquale La Rocca

La d’Urso lancia infine una frecciatina ad alcune colleghe, ree, a suo dire, di aver abusato proprio delle ‘sue’ luci: “Negli anni ci sono tante persone che lavorano in televisione che hanno preso le luci di Barbara d'Urso, esagerandole ancora di più, triplicandole ma qual è l'etichetta? Le luci di Barbara d'Urso".