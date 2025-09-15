''Ho investito nel mattone, oggi non lavoro e me la godo'': Stefano Bettarini parla della sua vita a Viareggio con la compagna che ha 22 anni meno di lui

L’ex calciatore 53enne è felice insieme a Nicoletta Larini, 31 anni: sono una coppia da 8 anni

La grande differenza d’età non lo hanno mai spaventato: “Abbiamo messo a tacere i gufi”

Stefano Bettarini si racconta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. L’ex calciatore 53enne parla della sua vita a Viareggio con la compagna che ha 22 anni meno di lui. E’ felice con Nicoletta Larini, 31 anni: i due stanno insieme da 8 anni. “Ho investito nel mattone, oggi non lavoro e me la godo”, svela l’ex marito di Simona Ventura, da cui ha avuto Niccolò, 26 anni, e Giacomo, 25.

“Vivo a Viareggio con Nicoletta, la mia compagna. Il calcio e la televisione non mi mancano. Negli anni ho investito nel mattone e va bene così, oggi si può dire che non lavoro e mi godo la vita. Non ho buttato via i soldi: i miei genitori mi hanno insegnato a non sperperare nulla, ma i miei sfizi me li sono tolti lo stesso”, confida Bettarini.

Considerato quasi “troppo bello” per essere un giocatore di peso, sulla sua nomea di “donnaiolo” Stefano spiega: “Mi ha fatto sia incazzare sia ridere. A me le donne sono sempre piaciute, ma non ho mai preso una multa perché andavo a fare serata. A Lucca Orrico ci pesava ogni giorno. C'erano ragazzi che pur di perdere mezzo chilo dopo aver fatto le tre facevano gli skip col giaccone. Quando ero sposato con Simona Ventura avrò detto no a duecento eventi”.

Sulla conduttrice 60enne e il loro primo incontro svela: “In Sardegna. All'inizio non volevamo far uscire la notizia. Lei andava in giro con una parrucca”. Quando gli si domanda in che rapporti siano ora, precisa lapidario: “Ognuno fa la sua vita”.

Bettarini per ben 15 anni ha fatto parte del mondo dei reality in tv. “Avevo bisogno di staccare dopo la separazione - chiarisce - Nel 2005 andai tre mesi in Africa con la Talpa. Ho chiuso nel 2020 dopo il GF Vip. Lì fui squalificato per una bestemmia mai pronunciata. Dissi ‘porca madosca'. In realtà le mie ex fecero pressione per farmi fuori perché avevano paura dicessi qualcosa. Non l'avrei mai fatto”.

Stefano ora assapora il suo tempo con accanto Nicoletta. Il loro legame è forte e duraturo: “Abbiamo messo a tacere i gufi. Ci dicevano che saremmo durati sei mesi, stiamo insieme da otto anni. E’ un dono”.