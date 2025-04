L'opinionista del 'Grande Fratello' Beatrice Luzzi ha scritto i quiz de 'L'Eredità' per tre anni: ''Facevo ricerche 12 ore al giorno''

L’attrice 54enne si racconta e svela: “Quando lasciai Vivere prendevo 12 milioni al mese”

“L’ho pagata cara, per rimettermi nel binario ci ho messo un po’”

Beatrice Luzzi, opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello dopo esserne stata prima concorrente, si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. L’attrice 54enne svela una curiosità: ha scritto i quiz de L’Eredità per tre anni. “Facevo ricerche 12 ore al giorno”, racconta.

A volte attaccata, discussa, Beatrice di sé dice: “Ho 54 anni, ho studiato per 30, lavoro da quando ne avevo 14, sono una donna strutturata, ho il coraggio e il dovere di espormi e questo a qualcuno fa paura”. Mamma di Valentino ed Elia, 15 e 13 anni, avuti dall’ex compagno Alessandro Cislin, ha messo i suoi ragazzi prima di tutto.

La Luzzi ama il rischio, lo confessa. E confida la sua scelta più rischiosa: “Quando lasciai la soap Vivere guadagnavo 12 milioni di lire al mese, ero super popolare, però quel ruolo mi stava consumando l’anima, aveva eroso la mia identità. Rivolevo la mia privacy, la mia libertà. E ho mollato. L’ho pagata cara, per rimettermi sul binario ci ho messo un po’”.

Nonostante i problemi, Bea ha avuto la sua rivincita: “Con me stessa, perché sono riuscita a sopravvivere restando quella che sono, affrontando anche difficoltà economiche vere con due figli piccoli”. Prima di tornare in tv, ha lavorato come autrice di domande per il famoso quiz di Rai1, ora condotto da Marco Liorni. “Un lavoro di fine intelletto, in pratica sondavo tutto lo scibile umano, domande e risposte passano tre fasi di verifica a livello accademico, anche le risposte sbagliate devono risultare credibili. Una faticaccia, facevo ricerche 12 ore al giorno”, racconta.

Al GF ha avuto accanto la giornalista Cesara Buonamici, le due non si amano. La Luzzi chiarisce: “Quando nella scorsa edizione ero al GF come concorrente e subivo molestie psicologiche, lei non ha mai speso una buona parola. Non mi sopportava. Quest’anno non mi ha accolto con grande entusiasmo. E non l’ho mai sentita dalla mia parte”. Sicuramente non andranno mai a cena fuori insieme: “Direi di no”.