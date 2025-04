''E’ una cosa spaventosa'': Meghan Markle rivela di aver avuto la preeclampsia post-partum

La Duchessa 43enne lo ha detto nel primo episodio del suo nuovo podcast

Ne ha parlato con l’amica Whitney Wolfe Herd, che ha vissuto la stessa cosa

Meghan Markle ha raccontato per la prima volta la sua esperienza con la preeclampsia post-partum.



La Duchessa 43enne ha rivelato di aver sofferto di questa condizione nel primo episodio del suo nuovo podcast ‘Confessions of a Female Founder’, lanciato martedì 8 aprile.

La moglie del Principe Harry ha aperto la serie con una conversazione intima insieme alla sua amica Whitney Wolfe Herd, 35 anni, fondatrice di Bumble.

Nel corso dell’episodio le due hanno raccontato di aver avuto entrambe la preeclampsia post-partum, ovvero una condizione rara ma potenzialmente molto pericolosa, che può manifestarsi con ipertensione e presenza eccessiva di proteine nelle urine poco dopo il parto.

“Abbiamo avuto esperienze molto simili - anche se non ci conoscevamo all’epoca - con il post-partum, e abbiamo entrambe avuto la preeclampsia. La preeclampsia post-partum”, ha affermato.

Non ha però specificato se il problema sia sorto dopo la nascita di Archie, 5 anni, o di Lilibet, 3. Wolfe Herd è a sua volta madre di due bambini.

“È così rara e così spaventosa”, ha proseguito Meghan parlando della condizione. “E intanto cerchi comunque di tenere tutto in piedi, in silenzio mentre il mondo non sa cosa stia succedendo. E in quel silenzio, stai ancora cercando di esserci per gli altri - soprattutto per i tuoi figli - ma sono situazioni mediche davvero serie”, ha proseguito.

Whitney ha confermato quanto detto da Meghan, aggiungendo: “Parliamo davvero di una quesitone di vita o di morte”.

Nel corso della chiacchierata, sempre la Wolfe Herd ha ricordato anche il momento in cui Meghan e il principe Harry presentarono pubblicamente il piccolo Archie, appena due giorni dopo la sua nascita nel maggio del 2019, seguendo una tradizione reale già rispettata in passato da Lady Diana e Kate Middleton.

“Non dimenticherò mai l’immagine di te dopo il parto di Archie, con il mondo intero che attendeva di vederlo per la prima volta”, ha detto. “Io ero appena diventata mamma, o stavo per diventarlo, e mi chiedevo: ‘Oh mio Dio, come fa questa donna a farcela? Come fa a mettersi i tacchi e a presentarsi in pubblico con il suo bambino, con quell’abito elegante, davanti all’intero pianeta?’”, ha affermato.

“Io riuscivo a malapena ad aprire la porta per le delivery, in accappatoio”, ha aggiunto scherzando, suscitando la risata anche di Meghan.