"Lui aveva adocchiato mia sorella": Cecilia Capriotti svela il suo primo incontro con il futuro marito Gianluca Mobilia

Si sposeranno a Panarea, dove si sono conosciuti. Il prossimo 5 luglio diranno di sì. Cecilia Capriotti a La Volta Buona parla delle nozze con Gianluca Mobilia, a cui è legata dal 2014 e da cui ha avuto Maria Isabelle, 8 anni. A Caterina Balivo svela pure il suo primo incontro col futuro marito. “Lui aveva adocchiato mia sorella”, confida.

“Ero in vacanza con mia madre e mia sorella. Era un periodo in cui volevo stare da sola. Lui aveva adocchiato mia sorella. Io l'ho guardata e le ho detto: ‘è mio'. Gianluca è un uomo d'altri tempi. Anche nel modo in cui mi ha corteggiato”, racconta la showgirl 49enne.

Lo aveva rivelato anche a Chi pochi giorni fa. L’imprenditore 50enne ha trovato attraente pure la sorella di Cecilia, erano arrivate sull’isola con la loro madre: “Negli anni me l’ha confessato, mi ha detto che quando ci ha notato, ha visto due bellissime ragazze. Io, rivolgendomi a Manola, ho detto: ‘E’ mio!’ Perché anche lei era single”.

Gianluca è l’uomo dei suoi sogni, anche se la Capriotti non si aspettava più la proposta di matrimonio, che è arrivata il 4 luglio scorso ai fiori d’arancio di un loro amico. “No, ero disincantata. Non aveva intenzione, mi diceva che per lui l'amore era stare insieme - spiega in tv - Abbiamo avuto questa stupenda bambina quindi era a posto così. Il mio desiderio era di sposarmi. Mia mamma ci teneva, anche i miei parenti. Lui diceva di non credere nel matrimonio, che non fosse così fondamentale".

La loro bambina ha avuto un ruolo fondamentale: “Lei chiedeva più volte perché il suo papà non mi avesse sposata e io rispondevo dicendo ‘perché non lo chiedi a lui?'. Per l'amore della bambina me lo ha chiesto”.

Mobilia, che si collega a sorpresa con lo studio, conferma che la figlia è stata fondamentale per la proposta. Confida pure che Cecilia, quando l’ha fatta, era “perplessa”: “Non mi ha risposto subito”. La Capriotti chiarisce: “Non ci credevo, è successo durante il lancio del bouquet del matrimonio di un nostro amico. Pensavo fosse uno scherzo, non ci ho creduto fino alla fine”. Ma è tutto vero.