''Mia moglie non vive più'': Roberto Vecchioni racconta che dopo la morte del figlio la compagna ha in testa solo Arrigo

La perdita di un figlio è una ferita che non si rimargina mai. Roberto Vecchioni purtroppo lo sa bene. In una nuova intervista toccante rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’ ha raccontato il dolore che lui e sua moglie Daria stanno affrontando dopo la scomparsa di loro figlio Arrigo.

Il ragazzo è morto nell’aprile del 2023. Aveva solo 36 anni ed è venuto a mancare dopo una lunga malattia.

Alla domanda su come si possa sopravvivere a un dolore così profondo, il cantautore ha risposto con una riflessione amara ma lucida: “Comprendere che dolore e gioie nella vita capitano a tutti, per natura o destino”. “Le persone sono colpite da tante malattie gravi, da problemi mentali, spirituali. È impossibile guarire dal dolore: la mamma (mia moglie Daria) non vive più”, ha aggiunto.

Vecchioni, 81 anni, ha ammesso che nonostante gli impegni e le tante cose da fare ogni giorno, il pensiero del figlio è sempre presente, pronto a riaffiorare nei momenti di quiete: “È strano, fai tantissime cose, è un continuo darsi da fare ed essere impegnati per essere in condizione di risolvere problemi. Eppure, quando ti fermi per un attimo, c’è solo quel pensiero, a mio figlio”.

Il 2024 è stato per lui un anno positivo sotto il profilo artistico, ma quella ferita resta aperta: “Ho pensato che fosse un modo della vita per ripagarmi. Ma nulla ti potrà mai ripagare dalla perdita di un figlio”.

E quando gli è stato chiesto cosa resta, oltre alla sofferenza, ha fatto capire di stare cercando di dare più sostegno possibile alla sua compagna: “I sogni e lo stare vicino a mia moglie che ha in testa solo il figlio”.

Vecchioni aveva scelto di condividere pubblicamente la notizia della scomparsa di Arrigo solo tempo dopo la tragedia, affidando ai social un messaggio pieno di amore e dolore.