''Mi sento italiana quando sono tranquilla, quando mi arrabbio sono argentina'': Belen parla del suo carattere e dei suoi ultimi amori

Belen Rodriguez si apre totalmente nella lettera inviata a Chi per celebrare i 30 anni del settimanale. Lei, spesso protagonista del rotocalco rosa, svela: “Mi sento italiana quando sono tranquilla, quando mi arrabbio sono argentina”. La 40enne parla del suo carattere e pure dei suoi ultimi amori.

“Appena ho messo piede in Italia mi sono innamorata di questo Paese. L'Italia è diventata la mia casa e mi sento italiana quando sono tranquilla, mentre quando mi arrabbio sono argentina, più caliente. Sono una ‘giustiziera’, quando vieni da un Pese in cui impari a difernderti, ti rimane dentro quel calore. A volte esplodo, faccio la scenata, ma mi passa subito, è tutta fuffa”, sottolinea la showgirl.

Nel Bel Paese è diventata una star, comprende il gossip, pure se a volte ne sarebbe stata volentieri lontana. Belen sottolinea: “All'inizio l'ho vissuto bene, lo vedevo come interesse nei miei confronti. Sono stata consapevole che se non fossi stata la fidanzata con Marco Borriello, ci avrei messo più tempo a farmi conoscere. Avrei lavorato anche senza gossip, il lavoro da modella e la tv erano così vicini che sarebbe accaduto”.

“Ci sono stati momenti nei quali avrei voluto essere lasciata sola. Ma il gossip è una macchina che non si ferma. A volte sono successe cose brutte che non avrei voluto finissero sui giornali. Ma sono anche obiettiva: dal gossip ho avuto tanto e ho dato tanto. Il gossip si impara a gestire, quello che non si impara mai è a non farsi ferire. Quando esce qualcosa contro di me lo subisco perché non credo sia giusto essere presa di mira”, aggiunge la Rodriguez.

Adesso si sente ‘maturata’. E’ in questa fase, rispetto ai colpi di testa passati. “Ho rinunciato a un sacco di cene e di uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice, lo vedete. Ho ritrovato la leggerezza”, confida.

“Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima - prosegue Belen - Perché è cambiata molto la mia prospettiva dell'amore. In questi anni le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire quei rapporti, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse. Sto lavorando su di me, faccio terapia perché voglio dare il meglio. Ho imparato a vivere i momenti di solitudine, ho i miei figli che mi fanno sempre sentire amata. Il resto scorre. E, quando arriva qualcuno, non voglio precludermi la possibilità di conoscerlo. Non mi nascondo. Lo sapete bene, sono trasparente”.