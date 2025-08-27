Dopo la separazione da Raoul Bova, Rocìo tra lacrime e affetto familiare: paparazzata durante un pianto, ecco come sta

Alla fine l’attrice e conduttrice spagnola 37enne cede e viene subito immortalata

Chi pubblica le immagini del crollo mentre si confida con una donna che fa parte della sua cerchia familiare

Alla fine cede e i fotografi appostati immediatamente la immortalano. Dopo la separazione da Raoul Bova, Rocìo Munoz Morales viene sorpresa tra lacrime e affetto familiare. La 37enne è paparazzata durante un pianto mentre si confidava con un’anziana donna che fa parte della sua cerchia familiare. Le immagini le pubblica Chi sulla cover del settimanale.

La spagnola ha portato le bimbe avute dal 54enne, Luna e Alma, 9 e 8 anni, al parco avventura a Tarquinia. Ha regalato alle figlie una giornata di puro svago. Tanti sorrisi e scatti per immortalare i momenti più belli, ma poi, il giorno seguente, in un agriturismo a Viterbo, è arrivato il crollo.

L’attrice e conduttrice è stata sorpresa mentre si confidava con una signora con i capelli ‘sale e pepe’. Gli occhi gonfi, che si asciuga con un fazzoletto, raccontano l’amara verità: il legame spezzato con Raoul l’ha profondamente segnata. Il dolore si fa sentire.

E’ un’estate di profondi cambiamenti per la Munoz Morales, costretta dopo 12 anni a riorganizzare la sua esistenza dopo lo scandalo che ha portato Bova al centro dei gossip, grazie agli audio dell’artista inviati a una giovane ragazza e svelati da Corona con il suo Falsissimo. Audio che sono stati ‘oscurati’, tolti dal web. E mentre la Procura indaga, gli avvocati della ex coppia si preparano a una battaglia in tribunale per l’affidamento delle due bimbe.