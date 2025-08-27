''Un’ora e mezza di allenamento al giorno, ma niente pesi'': Roberto Bolle spiega come fa ad avere un fisico pazzesco a 50 anni

L’étoile continua ad avere un corpo incredibile anche dopo aver superato il mezzo secolo

Al Corsera ha raccontato di non utilizzare i pesi in palestra

Usa altri metodi di allenamento, come yoga e Pilates, e non include mai i pesi

Roberto Bolle non si allena con i pesi, ma a corpo libero.

L’étoile più famoso d’Italia, una vera leggenda anche all’estero, a 50 anni ha un fisico scolpito da far invidia a chiunque.

Eppure quando si dedica al fitness quotidiano evita i pesi e preferisce allenarsi in modo più libero. I risultati sono comunque strepitosi.

Roberto Bolle a 50 anni ha un fisico pazzesco

Come scrive il Corriere della Sera, Roberto, che dal 3 al 7 settembre porta nuovamente a Milano la sua ‘Festa Ondance’, ha spiegato: “Fin da bambino ho praticato nuoto e un po’ di judo nei campi estivi dei boy scout. Il nuoto è uno sport che sviluppa il corpo in modo molto armonico nell’elemento acqua che adoro, ho praticato anche sub con immersioni alle Filippine e Maldive”.

E per quanto riguarda la palestra ha affermato: “Più che altro, esercizi di Pilates e yoga. Niente pesi, mi basta sollevare le ballerine”.

In palestra si allena quotidianamente ma senza pesi e macchine

“Nella mia routine di allenamento quotidiano, gli esercizi a corpo libero durano in tutto un’ora e mezza tra addominali, dorsali, plank, flessioni, senza macchine”, ha sottolineato.

Non ama particolarmente il calcio, è più affascinato dal tennis: “Nel tennis c’è anche una componente mentale fortissima, bisogna essere grandi atleti ma anche tattici. È uno sport che mi colpisce per il grande fairplay, con omaggi all’avversario sia che si vinca sia che si perda”.

“In generale non sono un tifoso, ma mi piace seguire le squadre e le gare alle Olimpiadi”, ha concluso.