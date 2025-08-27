Taylor Swift sposa il fidanzato Travis Kelce! Le foto della romantica proposta di matrimonio: guarda

La 35enne e il coetaneo hanno deciso di diventare marito e moglie

L’annuncio è arrivato il 26 agosto con un post sul social

I due hanno condiviso immagini della romantica proposta di nozze in mezzo ai fiori

Taylor Swift e Travis Kelce si sposano! La cantante e il giocatore dei Kansas City Chiefs hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale con un post condiviso su Instagram, accompagnato da una serie di immagini romantiche scattate in un giardino ricoperto di fiori. L’annuncio è arrivato il 26 agosto e ha immediatamente fatto il giro del mondo.

“La vostra insegnante di inglese e il vostro professore di educazione fisica si sposano”, ha scritto la Swift nella didascalia, giocando con ironia sulle rispettive carriere.

Taylor Swift, 35 anni, e Travis Kelce, 35, si sposano! Le foto della romantica proposta di nozze

Kelce ha organizzato la proposta di nozze nei minimi dettagli e ha scelto un anello che ha disegnato insieme a Kindred Lubeck di Artifex Fine Jewelry. Si tratta di una pietra “old mine brilliant cut”, che la cantante mostra orgogliosa nelle foto. In uno degli scatti si vede il giocatore inginocchiato mentre Swift, visibilmente emozionata, gli accarezza il volto; in altri i due appaiono abbracciati sotto un arco decorato di fiori bianchi e rosa.

Non si sa quando ci sarà il matrimonio: ma la proposta è andata a buon fine

La notizia della proposta di nozze arriva poche settimane dopo che Swift ha debuttato nel podcast New Heights, condotto da Travis e da suo fratello Jason. Quella puntata, del 13 agosto, ha segnato il record mondiale per “il più alto numero di visualizzazioni ricorrenti per un podcast su YouTube”, con 1,3 milioni di spettatori.

Nel corso della chiacchierata, la pop star ha parlato per la prima volta della relazione con Kelce, lasciando persino intendere che ci sarebbe una convivenza. “Sapevo che non era matto dopo averci parlato qualche volta. Ho pensato che mi stesse conoscendo in un modo che era davvero naturale, puro, normale”, ha aggiunto. Ha anche sottolineato che lui riesce a farla “ridere immediatamente anche su cose normali”.

Taylor ha anche approfittato dell’occasione per annunciare il suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl. Nell’intervista ha definito il futuro marito un “valore aggiunto nella vita di tutti quelli con cui ha a che fare”, sottolineando la sua capacità di portare energia positiva a chiunque gli stia vicino.