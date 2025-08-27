''Mangio la pasta una volta al mese'': Rita Rusic provoca sul social mentre pranza con un piatto di spaghetti allo scoglio

La 65enne mantiene una forma fisica pazzesca, forse proprio controllando i carboidrati

Dal 2020 è legata a Cristiano Di Luzio, conosciuto anni prima che diventassero una coppia: ha 30 anni meno di lei

Lo scrive lei stessa. Provoca sul social mentre pranza con un piatto di spaghetti allo scoglio felice e appagata. “Mangio pasta una volta al mese”, svela Rita Rusic. Forse è proprio questo il segreto della sua forma fisica stratosferica, nonostante le 65 primavere: limitare al massimo i carboidrati.

L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, produttrice cinematografica di successo, ha un corpo da favola che non ha problemi a esibire sui social. Si tiene in forma con l’allenamento quotidiano e una dieta sana ed equilibrata che predilige le proteine al pane e alla pasta.

La Rusic ogni giorno pratica esercizio per le braccia, squat e affondi. Fa pure lunghe camminate. Racconta tutto sul social, dove dà consigli per rinforzare i muscoli e non cedere miseramente al tempo che passa. I risultati che ottiene sono lampanti: le sue forme in bikini parlano chiaro del resto. Gli ammiratori, donne e uomini, non mancano. Al momento, però, rimane fedele a Cristiano Di Luzio, a cui è legata dal 2020. I due si erano conosciuti anni addietro, poi è scoppiato l’amore. Lui ha ben 30 anni meno di lei, ma la differenza all’anagrafe non preoccupa Rota, che fa invidia alle ventenni.