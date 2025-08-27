Il 19 agosto aveva svelato in un post l’intervento, programmato per il giorno seguente

La 27enne, ‘la ragazza col cuore di latta’ di Irama, era affetta da cardiomiopatia ipertrofica

“Martina Nasoni è in terapia intensiva”, fa sapere il settimanale DiPiùTv. La vincitrice del Grande Fratello 16 nel 2019 è stata operata al cuore. Secondo indiscrezioni si sarebbe sottoposta a un trapianto dell’organo. Il 19 agosto aveva svelato in un post l’intervento, programmato per il giorno seguente, La 27enne, ‘la ragazza col cuore di latta’ di Irama, era affetta da cardiomiopatia ipertrofica, una condizione molto seria.

''Martina Nasoni è intubata in terapia intensiva'': la vincitrice del Grande Fratello 16 nel 2019 operata al cuore, ecco come sta

“Martina è ricoverata in terapia intensiva. E’ stabile, intubata come da protocollo post-operatorio, e viene monitorata dai medici”, svela il giornale. L’amica Guendalina Canessa sui social rivela: "L’intervento è andato benissimo e io volevo dirlo a tutti voi. Martina sta bene. L’intervento è stato un successone, adesso è intubata. Sarà lei, nei prossimi giorni, quando si riprenderà a raccontarvi tutto, però è andata”. Ha poi aggiunto: “Il risveglio dell’operazione di Martina è andato molto bene. Ha fatto anche due battute divertenti a sua madre perché lei è troppo simpatica. Sta andando tutto bene”.

La ragazza, speaker radiofonica, su Instagram aveva confidato: “Ci sono attimi che segnano per sempre il nostro cammino…il mio sta per arrivare… Non so bene cosa scrivere in questo momento… Sento che una nuova melodia sta per iniziare dentro di me. Un’armonia diversa, più intensa, capace di cambiare per sempre il ritmo della mia vita. Ripenso alla mia vita, a tutto quello che è accaduto, alle persone che mi hanno accompagnato in questi anni. Rpenso agli attimi più intensi vissuti e ai momenti di noia che sembravano non finire mai. Ripenso agli ultimi 4 mesi, a questa attesa infinita che ora è giunta al termine”.

Il 19 agosto aveva svelato in un post l’intervento, programmato per il giorno seguente

"Questo cuore è stato grande. Dio solo sa quante ne abbiamo passate insieme, abbiamo superato cose che nessuno avrebbe immaginato, milioni sono state le sue avventure e milioni sono state le emozioni che lo hanno attraversato. Siamo cresciuti insieme – ha proseguito Martina –, ci siamo odiati ed amati, ma ad oggi lo amo e per sempre le sarò grata per avermi accompagnata fino a qua”.

La Nasoni ha poi ringraziato famiglia e amici e invitato tutti a pregare per lei. “E’ arrivato il momento di accogliere un grande dono”, ha sottolineato. Ora tutti attendono un nuovo messaggio direttamente da lei, nel post operatorio.