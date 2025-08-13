Belen Rodriguez paparazzata mentre bacia Nicolò: nuovo amore per la showgirl?

La 40enne in Sardegna fotografata intima con un uomo

Pochi mesi fa si dichiarava single, ora il suo cuore sembra battere nuovamente

Belen Rodriguez ha ritrovato l’amore?

Certamente la showgirl sembra stare vivendo quantomeno un nuovo flirt, stando all’ultima paparazzata che la vede protagonista sul settimanale ‘Chi’.

Il magazine, nel nuovo numero in edicola, la mette infatti in copertina mentre bacia un uomo che si chiama Nicolò.

Belen Rodriguez, 40 anni, paparazzata da 'Chi' mentre bacia un uomo in Sardegna

I due sono avvinghiati in acqua in Sardegna, dove la 40enne originaria dell’Argentina sta trascorrendo le vacanze ormai da settimane con la famiglia.

Per ora lei, via social, tace: non parla dei sentimenti. Da tempo ha imparato a tenere più privata la sua vita romantica dopo aver sofferto durante storie pubbliche e tormentate, come quelle con Fabrizio Corona e con Stefano De Martino.

La Rodriguez, madre di due figli, Santiago, avuto 11 anni fa con De Martino, e Luna Marì, nata 3 anni fa dalla relazione con Antonino Spinalbese, non molto tempo fa aveva detto sempre a “Chi” di essere single per la prima volta dopo molto tempo.

“Sono sposata con me stessa. È la prima volta che sono single da così tanto tempo, da settembre. Single e casta. A me sta roba di passare da un letto all’altro non piace, mi sa di sporco. Sono sempre stata fidanzata...”, aveva fatto sapere.