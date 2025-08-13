''Non è stato facile'': Clizia Incorvaia in Sicilia con Paolo Ciavarro e il figlio Gabriele nella prima estate senza Eleonora Giorgi

Veronica Langella
13 Agosto 2025
  • L'influencer siciliana pubblica un post con le foto delle vacanze di famiglia
  • Per Clizia, Paolo e Gabriele è la prima estate senza l'adorata nonna Eleonora


Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono tornati in vacanza in Sicilia. L'ex gieffina 44enne torna spesso nella sua isola d'origine, ma quest'estate ha un sapore diverso. E' la prima, infatti, senza l'adorata suocera Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso 3 marzo dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas.

Clizia Incorvaia in Sicilia con la famiglia
Clizia ha condiviso un dolce pensiero per Eleonora Giorgi

Clizia ha sempre speso parole stupende per la mamma di Paolo Ciavarro, la sua 'suocera iconica' e nella prima estate senza l'attrice ha voluto ricordarla ancora: ''Non è stato un anno semplice …. Ci lasciamo alle spalle un anno in cui abbiamo raggiunto traguardi importanti ma un anno che ci ha tolto la persona più importante della nostra vita 🥹…. Ci ha messo a dura prova ma ci ha reso più forti coesi e resilienti….E LA NOSTRA FORZA E ‘ LAMORE''.

