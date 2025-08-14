Tony Effe e Giulia De Lellis in Puglia si godono l'estate aspettando la piccola Priscilla: le foto con il pancione

La 29enne e il rapper 34enne sono in vacanza in Puglia

Coccole, sole, mare e relax per la coppia in dolce attesa

Giulia De Lellis e Tony Effe si godono l'estate in Puglia. La coppia composta dall'influencer 29enne e il rapper 34enne è al mare. Una vacanza super rilassante in una masseria in attesa dell'arrivo della piccola Priscilla.

Giulia De Lellis e Tony Effe in Puglia con il pancione

La coppia ha scelto Savelletri, in provincia di Brindisi, per una breve fuga dagli impegni di lavoro. I due hanno alloggiato in un resort di lusso, dove Tony Effe ha approfittato della vacanza per dedicarsi a una delle sue più grandi passioni, il golf. Giulia, invece, ha preferito il relax lasciandosi coccolare dal mare, dalle spiagge e dai sapori pugliesi. La De Lellis sta vivendo un momento molto felice: "La mia gravidanza sta andando nei migliori dei modi, sto benissimo. Mi sento fortunata e non è scontato. Sono molto felice perché è stata una gravidanza desiderata, cercata, voluta, volutissima", ha dichiarato recentemente.

La gravidanza di Giulia è agli sgoccioli

Tra poche settimane arriverà Priscilla

L'influencer ha rivelato di aver voluto aspettare il momento giusto, nonostante il compagno fosse pronto già da tempo: "Fosse stato per il mio ragazzo, penso dopo i 2 o 3 mesi già potevamo iniziare ad avere un bambino, io ho preferito far passare delle situazioni, prenderci una casa un po' più grande", ha raccontato. La bambina si chiamerà Priscilla, nome scelto proprio dal rapper romano: "Significa antica, qualcosa di estremamente nobile e importante. Sono completamente innamorata del suo nome. Quando lui mi ha detto questo nome io mi sono innamorata di nuovo di lui. Il modo in cui me l'ha detto mi ha fatta emozionare", ha spiegato.