Nancy Brilli annuncia la sua presenza a 'Ballando': anche lei ufficialmente nel cast

L’attrice 61enne scenderà in pista nella nuova edizione del format di Rai1

Con un video social ha mostrato il suo entusiasmo per questa nuova sfida

C’è un nuovo concorrente ufficiale della prossima edizione di ‘Ballando con le Stelle’.

Di chi si tratta? Di Nancy Brilli. L’attrice 61enne scenderà in pista e gareggerà nel talent di Rai1 in partenza dopo l’estate.

Ad annunciarlo via social è stato il profilo ufficiale del programma condotto da Milly Carlucci. Nel post su IG si legge: “È ufficiale: Nancy Brilli porterà fascino e ritmo a Ballando con le Stelle 2025, ti aspettiamo!”.

Nancy Brilli, 61 anni, annuncia la sua partecipazione a 'Ballando con le Stelle' 2025

La breve clip mostra proprio la bionda romana che dice: “Eccoci qua, finalmente dopo tanto tempo farò ‘Ballando con le Stelle’, mi diverte moltissimo”.

“Sono molto contenta di questa nuova avventura, di lavorare con Milly, di conoscere i miei nuovi colleghi ballerini e perché no, di iniziare anche una gara, soprattutto con me stessa perché bisogna vedere che riesco a combinare”, aggiunge Nancy.

“Sono capa tosta e secondo me qualcosa imparo… imparo a ballare, fantastico!”, conclude.

Nei giorni scorsi si è molto parlato del cast della trasmissione del sabato sera dopo l’annuncio che sarà in gara anche Barbara d’Urso. Per la conduttrice partenopea è il ritorno come presenza fissa in un format dopo l’addio a ‘Pomeriggio Cinque’ di due anni fa.