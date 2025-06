''Sono sposata con me stessa'': Belen Rodriguez spiega perché ha di nuovo la fede al dito nonostante il divorzio da De Martino

In un video in cui mostra come fare la skincare riappare con la vera, scatenando i follower

Tutti pensano a un ritorno di fiamma con Stefano, lei li stoppa subito

Capelli legati, viso struccato, Belen mostra alle sue fan come fare la skincare quotidiana. Nel video che posta sul suo account Instagram, l’argentina sorprende tutti: all’anulare sinistro ha rimesso la vera di matrimonio. Tutti si scatenano, pensando immediatamente a quello che sarebbe l’ennesimo ritorno di fiamma con Stefano. Belen Rodriguez stoppa subito i gossip, cancellando le speranze di chi li vorrebbe insieme per sempre. Spiega perché ha di nuovo la fede al dito nonostante il divorzio da De Martino. “Sono sposata con me stessa”, sottolinea perentoria tra i commenti.

La 40enne non ci sta. La fede sembrerebbe proprio quella di nozze, il matrimonio tra lei e il presentatore 35enne è stato celebrato il 20 settembre 2013. Il 9 aprile, pochi mesi prima, i due erano diventati genitori di Santiago. La showgirl 40enne è anche genitore di Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. La bimba il 12 luglio prossimo compirà 4 anni.

“Ma la fede al dito?", le domandano in tantissimi. Alla fine Belen scioglie le riserve sull’anello nuziale. “Sono sposata con me stessa, è un matrimonio con me stessa", dice. Smentisce qualsiasi ritorno al passato. Per lei e Stefano è iniziato un nuovo capitolo di vita: non c’è possibilità di reunion.