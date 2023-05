''Bevevo anche al mattino e passavo giorni interi al buio a letto'': la confessione di Asia Argento

L’attrice 47enne ora è ‘pulita’ da 23 mesi: lontana da alcol e droghe

E’ fidanzata da 9 mesi con Michele Martignoni, 27 anni: “I miei figli hanno approvato”

Asia Argento in tv, a Verissimo, racconta il suo periodo scuro. L’attrice 47enne si lascia andare a una confessione scioccante. “Bevevo anche al mattino e passavo giorni interi al buio a letto”. Ora è ‘pulita’: “23 mesi senza alcol e droghe. La dipendenza è una malattia e siccome è progressiva con il tempo peggiora. Io avevo sostituito le droghe con l’alcol”, spiega.

Aveva ceduto all’alcol. Asia racconta: “Alcuni periodi bevevo anche al mattino. E’ un depressivo: più bevi e più stai male. Alcuni giorni li passavo interamente a letto con le tapparelle abbassate, i miei figli (Anna Lou Castoldi, 21 anni, e Nicola Giovanni Civetta, 14, ndr) hanno visto anche questo. Penso sia stata una lezione anche per loro, hanno visto cosa significa e non lo prendono sotto gamba adesso. A un certo punto ho avuto un'illuminazione, dovevo salvarmi”.

La Argento ha deciso di dare una svolta alla sua esistenza ormai in frantumi: “Sono tornata nei gruppi di parola degli alcolisti anonimi, continuo a frequentarli e ogni giorno mi prometto di non bere e non usare droghe. Un giorno alla volta. Se pensi un giorno alla volta tutto è possibile”.

Anche la madre, Daria Nicolodi, aveva lo stesso problema: "Mia madre l'ho vista anche peggio, l'alcol la rendeva violenta. Da piccola dicevo di non voler diventare così, ma finché non abbiamo capito e spezzato la catena ci ritroviamo a fare gli stessi errori dei nostri genitori".

Asia ora sta bene, si sente in forma. Magia sano, ha una vita morigerata. Da 9 mesi è accanto a Michele Martignoni, 27 anni compiuti il 9 febbraio, campione di MMA, acronimo di Mixed Martial Arts. “Sono stata sola tanti anni - spiega - Dovevo capire chi ero e cosa volevo, trovare una persona giusta per me. Michele è una persona meravigliosa. I miei figli sono giudici inclementi, ma hanno approvato. Ha una santa pazienza, mi sta aiutando molto a capire me stessa e ad arrivare a un livello di serenità che non pensavo fosse possibile. Ho vissuto tanti tormenti nella vita e ho bisogno di leggerezza, di cose semplici".