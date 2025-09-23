Bianca Balti cambia ancora look: i capelli continuano a crescere dopo la chemio, ecco come li porta adesso

La top model 41enne in un video porta tutti alla scoperta di Palazzo Fendi Milano

Il nuovo flagship del famosissimo brand moda, in Via Montenapoleone 1, apre il 24 settembre

I suoi capelli, un tempo lunghissimi, continuano a crescere dopo la chemio. Bianca Balti cambia ancora look. La top model 41enne ora li porta leggermente vaporosi all’indietro. L’acconciatura ricorda il taglio corto di Antonia Dell’Atte, quello con cui diventò famosa quando Giorgio Armani la elesse sua musa assoluta. Bianca si mostra così, in tutta la sua eleganza e charme, in un video in cui porta tutti alla scoperta di Palazzo Fendi Milano. Il nuovo flagship del famosissimo brand moda, in Via Montenapoleone 1, apre il 24 settembre.

La Balti è sensuale e sorridente. Indossa un pullover maxi con scollo a V e cintina dorata in vita. Sotto una particolare gonna longuette. Si aggira chic nello spazio di oltre 910 metri quadrati di vendita su quattro piani con tre di Langosteria. Il negozio è un mix tra creatività e artigianato.

La modella di Lodi sembra serena. E’ arrivata nel capoluogo lombardo in occasione della Fashion Week. Recentemente ha confessato di essere sparita da Instagram perché vittima di depressione. “Il tumore ha cambiato la mia vita, non potevo fingere che andasse tutto bene”, ha svelato.

Il cancro è in remissione, lei sta curando il suo stato d’animo. “Ho due figlie incredibili, un compagno che c’è, amiche che sono famiglia, una casa piena di piccole gentilezze. Sono grata”, ha detto. Ma per cancellare il buio totalmente ci vuole tempo. Lei se lo prende, senza però, dimenticare gli impegni professionali.