James Van Der Beek nel bel mezzo della lotta al cancro torna a farsi vedere in pubblico per la reunion di 'Dawson’s Creek', fan preoccupati

- L’attore 48enne ha partecipato attraverso un video registrato all’evento benefico
- Ha fatto sapere di essere triste per non aver potuto prendere parte alla serata
- Sta affrontando la lotta contro un cancro al colon scoperto al terzo stadio
- Nella clip è apparso piuttosto magro e un po’ provato, qualcuno è preoccupato
James Van Der Beek è tornato a farsi vedere in pubblico, anche se solo attraverso un video registrato, durante la reunion benefica di “Dawson’s Creek” andata in scena ieri sera, 22 settembre, a New York. L’attore, 48 anni, sta affrontando la lotta contro un cancro al colon ed è apparso visibilmente dimagrito e provato, tanto che in molti tra i fan si sono detti preoccupati.
Nella clip proiettata sul palco del Richard Rogers Theatre, l’ex volto di Dawson ha ringraziato i sostenitori per aver partecipato alla serata e ha espresso il suo dispiacere per non essere riuscito a esserci di persona: “Aspettavo questa notte da mesi e mesi, da quando il mio angelo Michelle Williams mi ha detto che la stava organizzando. Non posso credere di non essere lì. Non posso credere di non vedere i miei compagni di cast, il mio bellissimo cast, di persona”.
Van Der Beek ha poi aggiunto: “Volevo solo salire su quel palco e ringraziare ogni singola persona in teatro per essere qui stasera. Dal cast alla troupe, a tutti coloro che hanno fatto qualcosa e sono stati così generosi, e soprattutto ognuno di voi: siete i migliori fan del mondo”. Ha quindi salutato tutti con parole sentite: “È assolutamente commovente quanto avete fatto per questa notte, e voglio solo dire grazie. Grazie a ognuno di voi”.
Il giorno prima, il 21 settembre, aveva spiegato su Instagram di essere “devastato” per non poter partecipare di persona a causa di “due diversi virus intestinali”.
La moglie Kimberly ha rispettato la volontà del marito ed è salita comunque sul palco insieme ai loro figli per cantare “I Don’t Want To Wait” con il resto del cast. In platea c’erano i nomi più amati della serie, da Katie Holmes a Joshua Jackson, fino a Busy Philipps, tutti riuniti per sostenere l’associazione "F Cancer".
Van Der Beek ha reso pubblica la sua battaglia contro il tumore al colon-retto al terzo stadio nel novembre 2024, raccontando apertamente la sua esperienza. In quell’occasione aveva dichiarato a People: “I miracoli accadono - e accadono continuamente. All’inizio fa paura, è travolgente. Sii indulgente con te stesso. Ce la puoi fare”.
Aveva anche parlato del sostegno ricevuto dalla famiglia. “Sono stato davvero benedetto con mia moglie e i miei figli. Ho molto per cui vivere, ed è una vita meravigliosa”, aveva aggiunto.
Il suo ritorno, seppur virtuale, ha segnato la prima apparizione pubblica dopo mesi, ma le immagini del volto stanco e del fisico più magro non sono passate inosservate. Tra i fan, oltre all’affetto, cresce ora anche l’ansia per il suo stato di salute.