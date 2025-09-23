James Van Der Beek nel bel mezzo della lotta al cancro torna a farsi vedere in pubblico per la reunion di 'Dawson’s Creek', fan preoccupati

L’attore 48enne ha partecipato attraverso un video registrato all’evento benefico

Ha fatto sapere di essere triste per non aver potuto prendere parte alla serata

Sta affrontando la lotta contro un cancro al colon scoperto al terzo stadio

Nella clip è apparso piuttosto magro e un po’ provato, qualcuno è preoccupato

James Van Der Beek è tornato a farsi vedere in pubblico, anche se solo attraverso un video registrato, durante la reunion benefica di “Dawson’s Creek” andata in scena ieri sera, 22 settembre, a New York. L’attore, 48 anni, sta affrontando la lotta contro un cancro al colon ed è apparso visibilmente dimagrito e provato, tanto che in molti tra i fan si sono detti preoccupati.

Nella clip proiettata sul palco del Richard Rogers Theatre, l’ex volto di Dawson ha ringraziato i sostenitori per aver partecipato alla serata e ha espresso il suo dispiacere per non essere riuscito a esserci di persona: “Aspettavo questa notte da mesi e mesi, da quando il mio angelo Michelle Williams mi ha detto che la stava organizzando. Non posso credere di non essere lì. Non posso credere di non vedere i miei compagni di cast, il mio bellissimo cast, di persona”.

James Van Der Beek, 48 anni, in collegamento video con l'evento benefico che ha visto riuniti i protagonisti di Dawson's Creek a New York

Van Der Beek ha poi aggiunto: “Volevo solo salire su quel palco e ringraziare ogni singola persona in teatro per essere qui stasera. Dal cast alla troupe, a tutti coloro che hanno fatto qualcosa e sono stati così generosi, e soprattutto ognuno di voi: siete i migliori fan del mondo”. Ha quindi salutato tutti con parole sentite: “È assolutamente commovente quanto avete fatto per questa notte, e voglio solo dire grazie. Grazie a ognuno di voi”.

Il giorno prima, il 21 settembre, aveva spiegato su Instagram di essere “devastato” per non poter partecipare di persona a causa di “due diversi virus intestinali”.

La moglie Kimberly ha rispettato la volontà del marito ed è salita comunque sul palco insieme ai loro figli per cantare “I Don’t Want To Wait” con il resto del cast. In platea c’erano i nomi più amati della serie, da Katie Holmes a Joshua Jackson, fino a Busy Philipps, tutti riuniti per sostenere l’associazione "F Cancer".

L'attore è apparso molto dimagrito in volto e provato, i fan sono preoccupati

Van Der Beek ha reso pubblica la sua battaglia contro il tumore al colon-retto al terzo stadio nel novembre 2024, raccontando apertamente la sua esperienza. In quell’occasione aveva dichiarato a People: “I miracoli accadono - e accadono continuamente. All’inizio fa paura, è travolgente. Sii indulgente con te stesso. Ce la puoi fare”.

Aveva anche parlato del sostegno ricevuto dalla famiglia. “Sono stato davvero benedetto con mia moglie e i miei figli. Ho molto per cui vivere, ed è una vita meravigliosa”, aveva aggiunto.

Il suo ritorno, seppur virtuale, ha segnato la prima apparizione pubblica dopo mesi, ma le immagini del volto stanco e del fisico più magro non sono passate inosservate. Tra i fan, oltre all’affetto, cresce ora anche l’ansia per il suo stato di salute.