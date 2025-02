Bianca Balti mostra la cicatrice dell’operazione per rimuovere il tumore sul palco di Sanremo: foto

La 40enne ha voluto indossare un vestito che ha messo in evidenza il segno dell’intervento

A settembre 2024 è stata operata per un tumore alle ovaie al terzo stadio

Non ha voluto parlare della malattia, ma ovviamente non la nasconde

Bianca Balti ha scelto di mettere in mostra la sua cicatrice sulla pancia a Sanremo.

La supermodel 40enne è stata co-conduttrice della seconda serata del Festival. Non ha voluto assolutamente parrucche. La testa senza capelli, a causa delle terapie mediche, va bene così com’è.

Tra gli abiti indossati durante l’evento, quello che sicuramente ha colpito di più aveva un vistoso spacco davanti che ha messo in evidenza i segni dell’intervento dello scorso settembre.

Bianca Balti, 40 anni, sul palco di Sanremo 2025 mette in mostra la cicatrice sulla pancia dovuta all'intervento per rimuovere il tumore alle ovaie

Nella seconda metà del 2024 a Bianca infatti è stato diagnosticato un tumore alle ovaie al terzo stadio ed è stata operata d’urgenza in California, dove vive con le due figlie.

“Devi essere un grande esempio per tante donne, un esempio forte”, le ha detto Conti all’Ariston.

Lei ha risposto: “Ma soprattutto noi donne siamo sempre di grande esempio per gli uomini”.

Bianca sul palco con Conti

A parte aver orgogliosamente mostrato la cicatrice, Bianca ha voluto celebrare la vita e non concentrarsi sulla sua malattia, di cui non ha parlato.

Lo stesso aveva fatto durante la conferenza stampa nelle ore che hanno preceduto la diretta.

Niente parrucche: Bianca è orgogliosa di essere com'è in questa fase della sua vita

Ai giornalisti che le avevano fatto domande sulla malattia - ha recentemente concluso un ciclo di chemioterapia - aveva risposto così: “Quando ho deciso di partecipare io però ho detto a Carlo, non vengo a fare la malata di cancro. Sono comunque una professionista e vengo qui in qualità di top model per indossare i miei vestiti e fare a gara con Crisitano Malgioglio”.

“Ma non perché non voglio raccontare il dolore, perché in questi mesi c’è stato, ma sono qui per celebrare la vita. Lo voglio vivere così, quindi quando mi viene l’ansia mi ripeto che sono qui per divertirmi. Parleremo dei miei dolori in un’altra sede”, aveva poi aggiunto.