Cristiano Malgioglio superstar a Sanremo: lo strascico da 50 metri, il battibecco col pubblico, la commozione

L'autore e cantante 79enne è stato uno dei co-conduttori del Festival

Due i look eccentrici scelti per presentare insieme a Carlo Conti

Cristiano Malgioglio arriva a Sanremo nella seconda serata. Carlo Conti l'ha voluto come co-conduttore e l'artista siciliano non delude. Malgioglio ha scelto di stupire con un look teatrale. ed è entrato con l'abito nero arricchito da un vistoso collo rosso e un fiocco gigante sulla schiena, che si è poi trasformato in un lunghissimo strascico rosso.

Cristiano Malgioglio al Festival di Sanremo

Il 79enne ha mostrato occhi lucidi: ''Sono molto felice di essere qui, non sono emozionato, mi sono fatto misurare la pressione e va tutto bene''. Poi si è avvicinato a Conti e ha detto: ''Me la sto facendo addosso''. C'è spazio anche per un secondo look con un completo nero con dettagli in pizzo floreale semitrasparente, creando un effetto mantello lungo le maniche. A contrasto, un inserto bianco centrale e guanti bianchi, che richiamavano le linee di uno smoking reinterpretato in chiave contemporanea. "Mi sono ispirato alle dive degli anni 40-50 '' aveva rivelato in conferenza stampa.

Il secondo look di Malgioglio

Tra gaffe e siparietti Malgioglio non si risparmia e nemmeno si trattiene quando mentre sta presentando Giorgia viene interrotto dal pubblico. Qualcuno grida 'Giorgia sposami' e Cristiano risponde seccato: 'zitti'.