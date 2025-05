La 41enne non trova quel che le serve per combattere il tumore alle ovaie che è in remissione

In un post nelle sue IG Stories denuncia la situazione in cui si trova suo malgrado

Bianca Balti stavolta non le manda a dire. Sul social sbotta contro assicurazione sanitaria e farmacia. “Inaccettabile, la medicina che aspetto è salvavita”, sottolinea. La 41enne ha ripreso a viaggiare per la sua professione da modella, ma non riesce ad avere i farmaci che le servono per combattere il tumore alle ovaie che, fortunatamente, dopo l’intervento dello scorso settembre, la chemio e gli inibitori PARP è in remissione.

''Inaccettabile, la medicina che aspetto è salvavita!'': Bianca Balti sbotta contro assicurazione sanitaria e farmacia

In un post nelle sue IG Stories Bianca scrive: “Di solito non lo faccio, ma ho esaurito la pazienza e il tempo. Ho bisogno che vi diate una mossa (tagga le aziende interessate, ndr)”. “Sono una paziente oncologica. I farmaci che sto aspettando non sono facoltativi, mi salvano la vita. Ho una carriera, una vita e delle responsabilità. Devo viaggiare per lavoro. Ma non posso farlo in sicurezza senza le pillole che mi state negando”, aggiunge.

La 41enne non trova quel che le serve per combattere il tumore alle ovaie che è in remissione. In un post nelle sue IG Stories denuncia la situazione in cui si trova suo malgrado

E’ stremata, arrabbiata, si sente sconfitta. La Balti conclude: “Ho passato ore al telefono e nessuno si assume la responsabilità. Nessuno se ne occupa. State fallendo proprio quando c'è più bisogno di voi. Ed è inaccettabile”. Non avere i farmaci essenziali per curarsi è pazzesco. La situazione coinvolge altri pazienti oncologici negli States. La musa di Dolce & Gabbana prende posizione pubblicamente e denuncia la situazione surreale.