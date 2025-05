''Se i genitori sono due padri o due madri non importa'': Simona Ventura, mamma adottiva di Caterina, contro Adinolfi in diretta all’Isola

La conduttrice 60enne sbotta contro il 53enne per le posizioni espresse

Quel che lui ha detto nell’acceso scontro con Mirko Frezza non le è proprio piaciuto. Non lo condivide affatto. Simona Ventura, mamma adottiva di Caterina, all’Isola dei Famosi si scaglia contro Mario Adinolfi. Tutto accade in diretta tv. La conduttrice è ferma e decisa con il 53enne: “Se i genitori sono due padri o due madri non importa”.

Adinolfi si era espresso negativamente in Honduras (e non è certo una novità) sulle adozioni gay. “Io non credo che un bambino possa stare con due papà. Io credo che sia vero che chiunque possa accudire un bambino e dargli amore, ma non credo che chiunque possa essere un papà e una mamma. Anche con i padri adottivi migliori del mondo, il ragazzo a una certa età ti chiederà: ‘Ma chi è mio padre?’. Non c'entra se sei cresciuto bene o male, si chiederà: ‘Da chi provengo?’. E' una domanda inevitabile anche se sei stato allevato dai migliori del mondo”, ha detto. Ne era nata una discussione con l’attore, in completo disaccordo.

Pure la Ventura, opinionista al reality, non accetta il pensiero del blogger, giornalista e politico. "Il mestiere di genitori è un mestiere difficilissimo. Però per me non ha una genesi biologica, ma il mestiere di genitore si combatte e si guadagna sul campo”, gli dice Simona

“Io ho adottato una bambina nel 2006 che adesso è mia figlia, ha quasi 19 anni. E’ uno dei regali più grandi che abbia mai ricevuto nella mia vita. L'ho cresciuta da sola perché l'ho adottata da single. Lei è mia figlia e io sono sua madre”, sottolinea ancora la presentatrice.

“Mario, i fallimenti ci sono in tutte le famiglie - aggiunge la Ventura - Io seguo una casa famiglia, ci sono state delle famiglie eterosessuali dove sono successe delle cose agghiaccianti e delle famiglie omosessuali dove sono successe delle cose agghiaccianti. Le famiglie sono tutte uguali”.

SuperSimo poi conclude, asfaltando il suo interlocutore: “Quello che bisogna ricordare è che un bambino ha bisogno d'amore, ha bisogno di cura, ha bisogno di dedizione, ha bisogno di una persona che gli voglia bene, che lo guidi nella sua vita. Che siano padre e madre, due padri o due madri non importa. E’ l'amore la chiave perché un bambino diventi un uomo felice”.