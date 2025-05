Bianca Balti torna sul set con i capelli ormai visibilmente ricresciuti: sulla copertina di un'edizione straniera di Vogue, guarda

La top model 41enne orgogliosa confessa: “A settembre pensavo che sarei morta”

Invece 8 mesi dopo, 3 di remissione del cancro, si prende nuovamente una cover

Bianca Balti è nuovamente protagonista su una cover importantissima. Torna sul set coi capelli visibilmente ricresciuti dopo la chemio e si prende la copertina di un’edizione straniera di Vogue, quella dedicata ai Paesi dell’area adriatica: Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Montenegro, Serbia e Slovenia.

Bianca Balti torna sul set con i capelli ormai visibilmente ricresciuti: sulla copertina di un'edizione straniera di Vogue

La top model 41enne, colpita da cancro alle ovaie, rimosso quando già era al terzo stadio, in un post esterna tutta la sua gioia in un post. "Ciao mamma! Sono sulla copertina di Vogue”, scrive. Bianca aggiunge: “A settembre pensavo che sarei morta. Poi ho capito che sarei sopravvissuta ma ho pensato che la mia carriera fosse finita per sempre. 8 mesi dopo, 3 mesi di remissione e sono sulla copertina di Vogue Adria. Dammi un pizzicotto per favore... Sono troppo fortunata”.

La top model 41enne orgogliosa confessa: “A settembre pensavo che sarei morta”

La Balti è davvero ricolma di gioia e grata alla vita. Ha affrontato l’intruso come una vera guerriera, dando il suo messaggio di speranza a chi lotta come lei contro un tumore ogni giorno. Non si è mai data per vinta e ora si riprende il suo ruolo.

Invece 8 mesi dopo, 3 di remissione del cancro, si prende nuovamente una cover

Il suo volto bello e solare troneggia sulla copertina. Nell’annunciare il giornale, sull’account ufficiale si legge: “Nel nuovo numero di Vogue Adria, torniamo alle costruzioni, alle fondamenta e alle silhouette che ci plasmano. Dal taglio sartoriale alle iconiche manifatture tessili della regione, fino alle affermazioni audaci dell’architettura brutalista firmata da architetti locali, forza e resilienza vivono non solo nello stile e nel design, ma nelle persone stesse. A incarnare questo spirito è la nostra cover star, Bianca Balti, la cui presenza riflette al tempo stesso dolcezza e forza, e il cui percorso ci ricorda che abbracciare la propria verità è la forma di bellezza più potente”.