Incinta, felice, passeggia con i cani in montagna, poi va a cena con Ignazio Moser e gli amici

Fa vedere il ventre che cresce sempre più: in autunno avrà la sua bambina, Clara Isabel

La sua dolce attesa dovrebbe essere di circa cinque mesi, in tal caso la bimba che porta in grembo, e che si chiamerà Clara Isabel, dovrebbe venire alla luce in autunno, verso la metà di ottobre. Cecilia Rodriguez si rilassa in Trentino. La 35enne passeggia tra le vigne col suo pancione, di cui è orgogliosissima. E’ nel posto che, parole sue, le dà un’immensa pace.

Cecilia Rodriguez si rilassa in Trentino: tra le vigne col pancione nel posto che ''le dà pace''

E’ partita da Milano in auto insieme al marito Ignazio Moser e ai loro due cani, Aspirina e Nino. E’ con loro che fa due passi. Poi va a cena fuori insieme all’adorato consorte e ai loro più cari amici. Mangia di gusto, anche il dolce: la sua gravidanza procede a meraviglia.

Nel post che condivide, con tante foto che raccontano la sua ‘pausa benessere’ in montagna Chechu sottolinea: “La pace che mi dà questo posto…”. In questo momento della sua esistenza non potrebbe desiderare di più. E’ assolutamente appagata.

La 35enne poi va a cena con Ignazio Moser e gli amici

Nelle storie mostra anche dei fiori che le sono stati inviati da Lavinia Biagiotti. Come dimenticare che alla sfilata della stilista durante la Fashion Week le sue rotondità sospette non erano certo passate inosservate? La creatrice di moda dedica a lei e Nacho parole dolci. “Carissimi Cecilia e Ignazio, che gioia immensa sapere che una meravigliosa avventura sta per cominciare! Un pensiero profumato per augurarvi un futuro colmo di emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili! Vissuti con la stessa energia e complicità che vi rendono così speciali”.