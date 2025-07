Billy Costacurta ha cambiato look: ora i suoi capelli sono completamente decolorati, le immagini condivise dalla moglie Martina Colombari

L’ex calciatore del Milan 59enne ha la chioma completamente bianca

Insieme sorridono raggianti, alle loro spalle un panorama mozzafiato: si stanno rilassando in montagna. Oltre al sentimento che li lega, nelle immagini che condivide la moglie sul social, c’è un particolare che è impossibile non notare: Billy Costacurta ha cambiato look. Ora i suoi capelli non sono più semplicemente ‘brizzolati’, quel ‘sale e pepe’ che finora tutti avevano apprezzato. Sono completamente decolorati: l’ex calciatore 50enne ha la chioma completamente bianca.

I follower lo sottolineano in massa, lui non commenta e neanche Martina Colombari, splendida neo 50enne, legata ad Alessandro da ben 27 anni. I due si sono sposati, dopo anni di fidanzamento, il 16 giugno 2004, il 2 ottobre dello stesso anno è nato il loro unico figlio Achille.

Martina apprezza tantissimo il nuovo look del suo adorato consorte. Non cambierebbe il suo compagno di vita a cui sta accanto dal 1996 per nulla al mondo. Recentemente, intervistata, l’ex Miss Italia ha detto: “Ne parlavo l’altro giorno con Achille e gli dicevo: se in questo momento mi dovessi separare dal papà, non so se troverei in giro qualcuno di cui potermi innamorare. Insomma, non c’è nella mia testa la possibilità di cambiare uomo”.