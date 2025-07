Wanda Nara mostra su MTV il suo attico da milioni di euro a Milano, con piscina sulla terrazza: guarda

L’esclusiva abitazione nasce dalla fusione di ben quattro appartamenti: arredo minimal e tanti confort

Ha scelto tutto lei. Lo sottolinea a MTV Cribs Italia. Wanda Nara mostra in tv il suo attico da milioni di euro nel cuore di Milano. E’ una casa con piscina sulla terrazza, dove i dettagli parlano di lusso estremo.

L’esclusiva abitazione nasce dalla fusione di ben quattro appartamenti. Wanda ha voluto che fossero i migliori architetti a occuparsene, ma su sue direttive: l'appartamento è stato arredato e progettato personalmente dalla showgirl e manager argentina.

Il salone è immenso con elementi minimalisti. Colori tenui e raffinati, finestre enormi per catturare tantissima luce e un terrazzo panoramico arricchito da piscina riscaldata, barbecue argentino: sembra un vero sogno! L’attico, chiaramente, viene completato da un enorme garage, dove Wanda tiene parcheggiata la sua Lamborghini rosa.

La Nara, 38 anni, in questi mesi in piena bufera mediatica per il divorzio da Mauro Icardi, da cui ha avuto due dei suoi cinque figli, Francesca, nata il 19 gennaio 2015, e Isabella, nata il 27 ottobre 2016 (è mamma pure di Valentino, nato il 25 gennaio 2009, Constantino, 18 dicembre 2010, e Benedicto, 20 febbraio 2012, avuti dall’ex Maxi Lopez), si è occupata di ogni particolare. Persino gli oggetti di design li ha selezionati lei.

Sontuosa e incredibile la cabina armadio, con una collezione di borse da mille e una notte, come pure di scarpe e vestiti rigorosamente griffati. Wanda parla molto di sé, la voce narrante di Giulia Salemi racconta sia lei che la sua casa. “In un mondo molto maschilista come quello del calcio, piano piano sono riuscita a farmi rispettare. Qualcuno all’inizio mi ha detto di tornare ‘a cucinare’ o ‘lavare i piatti’, ma non mi sono mai arresa”, sottolinea la Nara.