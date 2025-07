L’influencer su TikTok si svela sulla dolce attesa: in autunno avrà la sua bambina dal trapper, Priscilla

La romana 29enne rivela anche il motivo del nome scelto per la piccolina che porta in grembo

Giulia De Lellis in un video su TikTok parla della gravidanza. L’influencer rivela che il fidanzato Tony Effe voleva un figlio da lei fin da subito, la 29enne ha voluto aspettare un po’. I due stanno insieme da poco più di un anno. Poi confida: “Per via degli ormoni faccio scenate di gelosia”.

''Per via degli ormoni faccio scenate di gelosia'': Giulia De Lellis parla della gravidanza e rivela che Tony Effe voleva un figlio con lei da subito

“Un attimo per parlare della mia gravidanza. Ci tengo a precisare, e lo ribadirò mille volte in questo video, che è la mia gravidanza, la mia esperienza. Non fatevi condizionare da questo. Ognuno la vivrà in maniera molto indipendente e personale”, esordisce la romana. E aggiunge: “La mia gravidanza sta andando nel migliore dei modi: sto benissimo, mi sento benedetta, mi sento fortunatissima”, sottolinea.

Giulia sta scoprendo tante cose: “A parte qualche fastidio costante e quotidiano, come se fosse un alert sempre presente e continuo che ti dice sei incinta, sto benone. Sono molto felice perché è stata una gravidanza desiderata, cercata, voluta, volutissima. E, anzi, non è neanche arrivata con semplicità come mi aspettavo, perché, sapete, magari uno dice: ‘dai, facciamo un bambino’ e poi il bambino arriva. O perlomeno io ho sempre pensato stupidamente questa cosa. In realtà, ecco, non è affatto così”.

“E’ arrivata questa meravigliosa notizia che ci ha portato che ci porterà questa bambina, perché è una femminuccia per chi non lo sapesse, e che non vedo l'ora di vederla. Che curiosità incredibile - prosegue Giulia - Se fosse stato per il mio ragazzo, da quando siamo insieme, credo, verso i due, tre mesi già probabilmente potevamo iniziare ad avere un bambino. Io ho preferito un attimino far passare delle situazioni, prenderci una casa un po’ più grande, sistemarci meglio e quando quando poi ci siamo sentiti più tranquilli, insomma, abbiamo iniziato a provarci. Non è che è arrivata proprio subito”.

“Siamo felicissimi, si chiamerà Priscilla. Avevamo dei nomi romani, significa ‘antica’, qualcosa di estremamente nobile, importante, che viene portato in maniera importante. Ne sono completamente innamorata”, confida sul nome scelto per la piccola la De Lellis. “Dirò di più, quando lui mi ha detto questo nome, io mi sono rinnamorata di lui. Cioè, mi ha fatto proprio dire, ok, è questo proprio il nome giusto per nostra figlia. Il modo in cui lo diceva... Ma è stato bellissimo, mi sono veramente rinnamorata di lui. E mi capita spesso, comunque, durante il giorno, le mie giornate, di rinnamorarmi o di odiarlo, probabilmente, perché…”, svela.

Giulia quindi spiega: “Questa è un'altra cosa che fa parte della gravidanza. Mia. Sempre. Up and down di umore, raga. Ci sono dei giorni che mi succedono delle cose. Di cui poi me ne rendo anche conto, ovviamente. E me ne vergogno pure. Per delle caz... Ci rimango malissimo. Mi mortifico proprio. Cioè, sono diventata una piagnona. Già prima ero sensibile. Adesso, con la parte ormonale, che in gravidanza, nella mia, ripeto, si fa sentire molto, ho dei picchi proprio... Ridicoli, a volte. lo, scenate di gelosia. E anche, guarda, devi diventare viola Per fare in modo e maniera che io te ne faccia una, Perché non ti darò mai quella soddisfazione lì. In gravidanza faccio le scenate di gelosia. Mi viene da ridere”.

“Un'altra cosa. lo avevo una pazienza incredibile Da quando sono incinta, non sono più una persona paziente. Spero fortemente che mi torni perché mi serve come il pane”, fa sapere ancora l’ex gieffina. E ancora: “A chili, sì, ne ho presi, ma vabbè, fa parte del gioco, non vi sto a dire quanto, perché non vi voglio influenzare su queste cose, di quanti mesi sono, come vanno le settimane, il parto, queste cose qua, non me le chiedete, ma semplicemente per il mio bene, per la mia sanità mentale, perché è già una cosa che mi crea tanta ansia, quindi renderla mediatica, renderla pubblica, non mi aiuta tanto”.

Giulia conclude: “Ah, come ha presa il mio fidanzato? Benissimo. E’ stato un momento estremamente intenso che... In cui ho provato un'emozione... che non vi posso descrivere perché è un'emozione che non ho mai provato nella mia vita, quindi era nuova anche per me. Non posso paragonarvela ad altre”.