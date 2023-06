Il 61enne e la 49enne festeggiano i 19 anni del figlio Davide: l’addio non li scalfisce

Del resto i due lo hanno detto: “Siamo più uniti che mai”…

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, dopo l’annuncio della separazione, si ritrovano d’amore e d’accordo alla cena di compleanno del figlio Davide. Festeggiano insieme agli altri figli e a pochi amici intimi i 19 anni del loro ragazzo, ormai già uomo. Solo sorrisi, torte e grandi risate: l’addio non li scalfisce affatto. Inaugurano così la loro nuova vita familiare da ‘ex’.

Sorrisi, torte e tante risate: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli inaugurano così la nuova vita familiare dopo l'annuncio della separazione

Nell’intervista concessa in esclusiva a Vanity Fair la produttrice e il conduttore lo hanno detto: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati”. E così, usciti allo scoperto, anche se parrebbe che già da un po’ la rottura fosse arrivata, forse pervasi da un senso di liberazione, ora che è arrivata l’ufficialità, si lasciano andare.

L’ex opinionista del GF Vip 49enne e il 61enne brindano al piccolo uomo che hanno in casa. Ventisei anni insieme li portano a essere complici, senza guerre in atto o eventuali ripicche. Alla cena a Roma la Bruganelli posa con la cognata Claudia Ruggeri, moglie di suo fratello Mario, che ha sposato a giugno del 2016, dopo un fidanzamento che durava 12 anni. Le due si vogliono un gran bene: sono come sorelle.

La produttrice alla cena riprende tutto con lo smartphone

Negli scatti e i video condivisi sul social si vede l’ultimogenita di Sonia e Paolo, Adele, 15 anni, è abbracciata al braccio destro della Bruganelli, Alessandro Boero. Non si vede la sorella Silvia, 20 anni, ma sicuramente sarà lì con loro. Quando Davide spegne le candeline sulla torta e tutti gli ospiti cantano la ultra classica “tanti auguri a te”, papà Paolo gli sta accanto.

Sonia si mette in posa con la cognata Claudia Ruggeri, moglie del fratello Mario

Se si legge attentamente tra le righe delle loro dichiarazioni rilasciate al settimanale, il presentatore sembrerebbe essersi adeguato alle decisioni prese dalla donna a cui è stato legato per così tanto tempo. Quando gli è stato chiesto se potrebbe subentrare della gelosia per quel che ci sarà ‘dopo’ nella loro vita, lui ha risposto, un po’ tagliente: “Mi auguro di no, sarebbe grottesco. Nel momento in cui privi una persona di alcune cose necessarie per vivere, ci sta che se le vada a procacciare per la sua sopravvivenza. Non puoi pretendere che muoia”.

Il post di auguri al figlio della Bruganelli

Bonolis ha aggiunto: “Poi è impossibile mettere delle definizioni a quello che sarà. Spero solo che non ci siano odi, rancori, interferenze nelle scelte altrui. Quando si mette un punto, si inizia un nuovo capoverso. E nessuno del capoverso precedente può pretendere l’esatta coniugazione dei verbi e la declinazione delle parole”.