''Col Botox ho fatto io un errore, mio marito chirurgo plastico è un professionista'': Veronica Maya torna sul sopracciglio alto in tv

Il popolo del web, fatto di tanti leoni da tastiera, non perdona. Veronica Maya lo sa bene. Torna sul sopracciglio alto mostrato a Ne Vedremo delle Belle, per cui è stata aspramente criticata sui social, causato, come detto da lei stessa, da una punturina di Botox fatta poco prima di partecipare alla trasmissione di Carlo Conti. La conduttrice 47enne si scaglia contro gli hater. Ammette di aver sbagliato: “Non si fa a ridosso dell’evento. Il ricorso alla chirurgia estetica non fa di me una cattiva persona e non fa di mio marito un cattivo chirurgo”. Ma aggiunge: “Col Botox ho fatto io un errore, mio marito chirurgo plastico è un professionista”.

Veronica, sposata con Marco Moraci, chirurgo plastico, da cui ha avuto Tancredi, Katia e Riccardo, ha chiesto a lui di farle la famosa punturina. L’effetto collaterale del Botox, molto evidente all’inizio, è scomparso dopo poco. Lei, però, è stata subissata di accuse da parte di tanti. A Caterina Balivo rivela: “Mi hanno detto che sono un mostro, un trans, io sono forte, strutturata e ho saputo rispondere ai messaggi e insulti di donne, ma questo odio ha colpito anche la mia famiglia. Erano 1700 messaggi. Fortunatamente ho un compagno che mi ha supportato, ma non è stato facile”.

A La Volta Buona la 47enne parla ancora delle critiche social ricevute: “1700 messaggi, non è stato facile”

La Maya non se l'è presa minimamente col marito per tutto quel che è capitato. Precisa: “Io non mi sono arrabbiata con mio marito, mi sono dispiaciuta perché l’ho esposto a insulti contro la sua professionalità. Ho 47 anni e non ho bisogno di chirurgia, ma ho fatto medicina estetica. Non è una questione d’età, ma voglio piacermi. Non devo chiedere il permesso a nessuno. Ho avuto 3 gravidanze e durante una di queste ho preso 17 chili e sono comunque tornata in forma. Non ho mai fatto concorsi di bellezza, non ho mai puntato sulla bellezza. Io nasco come ballerina e punto sul mio talento, se ce l’hai bene, altrimenti no. Mi dispiace che tutto questo sia ricaduto sulla mia famiglia”.